В Московском зоопарке неизвестный мужчина пытался отравить таблетками рысей и леопарда. Об этом в своем телеграм-канале сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Таблетки неизвестного происхождения были обнаружены сотрудниками зоопарка во время планового осмотра вольеров с животными.

«Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения. Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой», — написала Акулова.

По ее словам, в зоопарке уже начато внутреннее расследование, все имеющиеся видеоматериалы будут переданы следствию для установления личности преступника.

Акулова отметила, что не исключает, что за этим поступком стоит чей-то умысел. Если это так — те, кто стоял за этим человеком, также понесут ответственность, заверила гендиректор учреждения.

Сейчас в зоопарке проводится проверка всех вольеров, а также срочная экспертиза обнаруженных веществ, чтобы определить их состав и возможную опасность для животных.

«Некоторые препараты, даже в малых дозах, смертельно опасны для животных, и если бы сотрудники вовремя не обнаружили угрозу — последствия могли быть необратимыми. Все животные будут дополнительно обследованы, а безопасность на территории — усилена», — добавила Акулова.

Она пообещала, что преступник будет найден и понесет ответственность. По словам Акуловой, Московский зоопарк будет добиваться самого строгого применения закона в отношении тех, кто посягает на жизнь и здоровье его животных.

Выяснение обстоятельств инцидента поставлено на контроль Пресненской межрайонной прокуратуры. Ведомство проведет мониторинг хода и результатов процессуальной проверки по факту покушения на животных.