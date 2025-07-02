В Новосибирской области запустили уникальный сервис на основе искусственного интеллекта для оперативного розыска пропавших детей. Разработанная с применением ИИ-технологий от NtechLab система анализирует изображения с камер видеонаблюдения и с точностью свыше 99% идентифицирует лица детей по фотографиям, предоставленным родителями.

В министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области отметили, что поиска ребенка по биометрии запускают только после одобрения родителей.

“Чтобы запустить поисковый процесс — родителям необходимо обратиться с заявлением о пропаже ребенка по номеру 112 и затем по специальному цифровому сервису загрузить его фотографию. Фото оперативно поступает в защищенный контур комплекса «Безопасный город» для осуществления оперативного поиска”, — сообщил замминистра Антон Лошаков.

Уже шесть семей благодаря этой технологии смогли найти своих детей.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук подчеркнул, что система легко адаптируется под нужды регионов — ее можно использовать как отдельное решение или интегрировать в существующие сервисы видеонаблюдения.