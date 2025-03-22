В президентском зале пресс-центра РИА новости 21 марта прошла встреча, посвященная военным преступлениям ВСУ и СБУ по отношению к российским военнослужащим. В рамках пресс-конференции был представлен доклад, основанный на личных историях вернувшихся из плена российских военнослужащих, которые подтверждают факты нарушений украинскими военными Женевских конвенций. Подробнее — в материале RTVI.

«Практика применения пыток — тотальная система»

Еще за 15 минут до начала мероприятия в зале стали собираться журналисты. Вскоре количество свободных мест стало значительно уменьшаться — доклад «Международного общественного трибунала» вызвал интерес не только у российских СМИ, но и у зарубежных коллег.

«Самые известные пытки описаны в материалах Нюрнбергского процесса. Да и для нас тема пыток со стороны вооруженных сил Украины далеко не новая. В 2015 году вышли первые два мои доклада — тогда пытали ополченцев и мирных жителей Донбасса. И, к сожалению, практика их применения стала тотальной системой», — начал свой рассказ автор доклада, председатель «Международного общественного трибунала» и член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев. Доклад Григорьева основан на историях 80 российских военнослужащих, которые были освобождены из плена в феврале этого года.

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150 в начале февраля. «5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Большинство из военнопленных, опрошенных Григорьевым, побывали в так называемых «секретных тюрьмах СБУ» — это расположенные на линии боевого соприкосновения или в «серой зоне» места, в которые свозят «неофициальных пленных». В качестве помещения для «секретной тюрьмы» чаще всего используют гаражи, подвалы жилых домов и промзоны. «Секретная тюрьма может быть где угодно, оттуда люди так просто не сбегут. И военнопленные могут там находиться от нескольких суток до года. Именно в таких тюрьмах происходят самые страшные преступления. Наибольшей жестокостью отличаются тюрьмы, которые находятся под контролем нацбатов по типу „Азова“* или „Айдара“**», — рассказал Григорьев.

«Военные говорили нам о пытках электротоком, а также о защемлении половых органов, прижигании раскаленным металлом, травле собаками, избиении при помощи металлических труб и других издевательствах. Люди свидетельствуют, что некоторые из их товарищей просто не выдерживали такого и погибали в застенках», — заявил Григорьев, процитировав слова нескольких российских военных. После этого внимание присутствующих переключилось на загоревшиеся в зале экраны — истории военнослужащих удалось услышать «из первых уст».

«Отрезали секатором, которым рубят ветки, палец»



По словам участника боевых действий Максима Лихачева, в украинском плену ему «отрезали секатором, которым рубят ветки, палец» из-за того, что он разбил свой телефон, где были данные о расположении ВС РФ. Кроме того, Лихачев рассказал, что ему «вырывали зубы пассатижами», «сажали на электроугли» и «рвали собаками».

«Потом был электрический стул, ожоги от него у меня остались, — добавил он, показывая шрам на правой ноге. — Ребра у меня три было сломано. Спустя три дня они поняли, что я уже умираю, что я даже вздохнуть не могу. Завязали глаза и увезли меня, получается, в Харьков. Там мне выкачали кровь из легких, дали бутылку с трубкой и сказали: „хочешь жить — не вздумай убирать бутылку, задохнешься“. Я ехал с этой бутылкой в багажнике до самого Днепропетровска, до больницы».

«Одному парню с позывным „Майбах“ на лбу букву „В“ „азовцы“ выжгли. Прямо выжигали на лбу. Его привезли на лагерь. И в этот же момент приехал с проверкой Красный Крест. Но этого парня спрятали, не показали Красному Кресту», — рассказал военнослужащий Максим Легких. По словам Легких, в Киеве он «на себе испытал, как украинский хирург с медсестрой» без обезболивающего ампутировали ему ногу. «Это хуже, наверное, садизма. Я не знаю, как это назвать. Таким в Киеве, в СИЗО занимаются», — рассказал он.

«Система секретных тюрем не может быть доступна для международных организаций»





По словам посла по особым поручениям МИД России и соавтора проекта Родиона Мирошника, «секретные тюрьмы» находятся вне зоны ответственности международных организаций — в частности, Международного комитета Красного Креста и делегаций ООН, так как «они туда просто не доезжают». «Система секретных тюрем не может быть доступна для международных организаций, хотя они прекрасно о них знают, но не настаивают и не стремятся туда попасть. На международных площадках эта тема активно не поднимается», — заявил Мирошник.

В октябре прошлого года Управления верховного комиссара организации по правам человека (УВКПЧ) при ООН в своем докладе также зафиксировали данные о пытках российских военных в украинском плену. В частности, по словам российских пленных, опрошенных в марте 2023 года, им нередко угрожали смертью, физическим насилием и использованием электрошока. При этом почти во всех случаях пытки прекращались, когда заключенных доставляли в официальные места содержания под стражей, говорится в докладе.

*признан в России террористическим и запрещен

**признан в России экстремистским и запрещен