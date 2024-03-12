Полицейские Ставрополья вышли на след нелегального оружейного цеха по производству револьверов, в Волгограде работники скорой помощи пинали пациента, уснувшего на улице, а жители Новосибирска раскупили все билеты на встречу с актером Никитой Кологривым. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Полицейские Ставрополья вышли на след нелегального оружейного цеха по производству револьверов. Как сообщает newstracker.ru , двое подозреваемых уже находятся под домашним арестом, против них заведено уголовное дело. По версии следствия, мужчины собирали огнестрельное оружие и конструировали из охолощенных образцов боевые.

Волгоградская область

В Волгограде работники скорой помощи пинали пациента, уснувшего на улице. Инцидент попал на видео, пишет novostivolgograda.ru. На кадрах видно, как один из медиков ногой сбрасывает на землю лежавшего на лавочке мужчину. Когда тот начинает скатываться, его коллега также сначала ногой, а потом руками пытается вернуть его на место, а позже еще несколько раз пинает пациента в область руки. Судя по записи, мужчина, к которому приехала бригада, мог быть пьян. СК проводит проверку по факту инцидента.

Башкирия

Башкирия попала в топ-10 наиболее закредитованных субъектов России. Республика вошла в число регионов с максимально высокой долговой нагрузкой среди граждан.

Показатель долговой нагрузки среди населения республики (соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты) достиг 84,8%. Регион находится на 80 из 86 мест в рейтинге российских регионов, сообщает mkset.ru .

Новосибирск

Жители Новосибирска раскупили все билеты на встречу с актером Никитой Кологривым. Как пишет atas.info, актер должен торжественно открыть кинофестиваль «Семейные традиции», после чего запланировано его общение со зрителями и раздача автографов. Регистрация была приостановлена до 12 марта по причине повышенного спроса на посещение мероприятия.

Челябинская область

В Челябинске расследуют угон машины курьера. Как сообщает kursdela.biz, в Копейске доставщик еды отлучился, чтобы отнести заказ клиенту, а при возвращении на парковку не обнаружил там своего автомобиля. Личность подозреваемого оперативно установили. При последующем задержании выяснилось, что 21-летний безработный угонщик в момент совершения преступления был нетрезв. Он рассказал, что увидел оставленные в замке зажигания автомобиля ключи и решил прокатиться.

Хакасия

Жительницы Хакасии получают на треть меньше, чем представители сильного пола. Как сообщает newkhakasiya.online , зарплаты женщин в республике в среднем на 35% ниже относительно мужских. Однако это не самый большой разрыв в зарплатах полов не только по России, но даже в Сибири. Например, Красноярский край замыкает тройку антирейтинга с разрывом в 42%.

ХМАО

Юная жительница Нижневартовска лидировала на всероссийских соревнованиях по брейкингу, сообщает muksun.fm. Девочка участвовала в конкурсе в возрастной категории 7-9 лет. Таисия Збырня, представленная публике под псевдонимом Dragon T, вышла в финал состязаний, где смогла одержать победу над соперницей из города Орел.

Белгородская область

Творог, масло и колбаса, выпускаемые в Белгородской области, стали лучшими. Три белгородских товара награждены российским Знаком качества, о чем сообщает bel.ru. Продукты выпускаются в соответствии с нормативами ГОСТа.

Приморский край

В Приморском крае ведется поиск нарушителей, которые решили выкидывать мусор из кузова грузовой машины прямо под гору. Как сообщает zr.media, неустановленные лица выкидывали ящики и строительный мусор из раскрытого кузова грузовика. Очевидцы записали инцидент на видео, однако из-за того, что номера машины в кадре не видно отыскать нарушителей пока не удалось.

Красноярский край

На трассе Красноярск — Абакан женщина погибла женщина, которая дважды оказалась под колесами автомобилей, сообщает prmira.ru. Сначала жительницу региона сбил водитель, управляющий Honda Step Wagon, в результате чего женщина оказалась на полосе встречного движения, где ее еще раз сбил ВАЗ-2114. Водитель машины скрылся с места аварии, его поиском занимаются в ГИБДД.