Предложение запретить рекламу вредной еды с участием детей — «замечательная» идея, которая поможет в борьбе с детским ожирением, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный полагает, что это мера второго ряда, которую логично принимать после «хорошей пропагандистской кампании».

Милонов заявил, что «всецело согласен» с депутатом Борисом Гладких, который обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением запретить снимать детей в рекламе пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, жира и соли.

«Я считаю, что вредная пища вообще не должна никак, ни в каком контексте ассоциироваться с употреблением детьми. <…> Дети должны относиться к вредной пище, как к опасному чему-то», — сказал Милонов.

Он добавил, что «пропагандировать это точно никак нельзя», а если некоторые россияне не ограждают своих детей от вредных продуктов, таких как «трансжиры и прочие канцерогены», то это «вопрос родителей».

Куринный в разговоре с RTVI одобрил идею Гладких, но отметил, что ее реализации должны предшествовать другие меры.

«Первое — это провести хорошую пропагандистскую кампанию по разъяснению вреда. Второе — пометить соответствующим образом сами продукты. А уже потом переходить к запрету рекламы, потому что сразу это делать, мне кажется, будет нелогично», — заявил он.

Как пояснил депутат, на продуктах и напитках, употребление которых детьми может привести к ожирению, должны быть значки об их вредности. Такая пропаганда, на его взгляд, была бы более эффективной начальной мерой.

В обращении к вице-премьеру Голиковой депутат Гладких привел данные Минздрава, согласно которым 6% российских детей имеют ожирение, а каждый пятый ребенок — лишний вес. В его письме, с которым ознакомились «Известия», сообщалось, что за последние 12 лет число детей с ожирением выросло в 1,5 раза в категории до 14 лет и почти в два раза — в категории от 14 до 18 лет.

С января 2024 года в России по поручению Голиковой началась реализация мер по борьбе с ожирением у детей и подростков. В связи с этим Гладких предложил запретить использование образа детей в рекламе товаров с высоким содержанием сахара, жира и соли, если они вредят здоровью. Нарушителей запрета предлагается наказывать административно.

Как пояснил депутат, речь идет о запрете «детской» рекламы продуктов, которые пока что являются неотъемлемой частью рациона современных детей, — это выпечка, шоколад, джемы и другие сладости, фруктовые и злаковые йогурты, сухие завтраки, каши быстрого приготовления, кетчуп, соки и газировка, чипсы и многое другое.