Депутат Госдумы Борис Гладких предложил запретить снимать детей в рекламе вредной еды, пишут «Известия». Эта инициатива, с которой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, должна помочь в борьбе с ожирением у несовершеннолетних, считает парламентарий.

В своем обращении Гладких ссылается на данные Минздрава России, согласно которым «более 6% российских детей страдают ожирением, а лишний вес есть у каждого пятого».

По информации парламентария, за последние 12 лет заболеваемость увеличилась в 1,5 раза у детей до 14 лет и почти в два раза — у подростков от 14 до 18 лет. В большинстве случаев проблемы связаны с «бесконтрольным» употреблением продуктов, где много сахара, уверен Гладких.

Годовая норма сахара на человека — это 24 кг, в то время как у детей этот показатель в среднем составляет 32 кг, сообщает он. Депутат отметил, что ранее Минздрав разработал подход к экспертной оценке рекламы различных продуктов для детей с точки зрения ее влияния на общественное здоровье, но до сих пор эти требования нигде не утверждены.

В связи с этим законодатель предложил запрет на использование образа детей в рекламе товаров с высоким содержанием сахара, жира и соли, если речь идет о вреде здоровью. В качестве примера он привел запрет на использование образа людей и животных в рекламе пива и другой слабоалкогольной продукции.

«Массированная реклама на ТВ и в интернете данной категории продуктов с участием детей создает ложные представления о ее пользе, противоречит принципам правильного питания», — пояснил «Известиям» депутат.

Он добавил, что речь идет о выпечке, шоколаде, варенье, йогуртах, сухих завтраках, кашах быстрого приготовления, кетчупе, соках и газированных напитках, чипсах, консервированных фруктах и многом другом.

В пресс-службе Союзнапитков отметили, что отрасль «не поддерживает демонизации отдельных видов пищевой продукции и разделения продуктов по принципу “вредные” и “полезные”, так как оно может использоваться в дискриминационных целях».

В организации напомнили, что производители безалкогольных напитков в России уже сократили рекламу с участием детей, а после введения акциза на сахаросодержащие напитки в 2023 году доля «полносахарных» напитков снизилась примерно с 70—75% до 35—40%.