В 2024 году в России изъяли рекордные 37,8 тонн наркотических средств, следует из официальной статистики МВД за последние 7 лет. Этот показатель на 15,6% больше, чем в 2023 году (32,7 тонн). При этом число людей, привлеченных за преступления, связанные с наркотиками, снизилось почти на 10%.

Особенно резкий рост произошел в категории наркотиков опийной группы — объем изъятого опия, героина, дезоморфина и маковой соломы по сравнению с 2023 годом вырос в 4 раза, достигнув 4,1 тонн.

Также почти вдвое увеличились изъятия кокаина — с 2 до 4,5 тонн. Продолжает расти объем изъятых синтетических наркотиков: за год он увеличился на 15% и достиг 18,8 тонн. Это почти половина от изъятых за 2024 год наркотиков, что делает “синтетику” самой распространенной группой среди всех изъятых веществ.

Выросли и показатели по прекурсорам — веществам, используемым для производства наркотиков. В 2024 году их изъяли почти 47,8 тонн, что также является рекордным значением за последние годы.

Несмотря на рекордные объемы изъятий, число людей, привлеченных за преступления, связанные с наркотиками, продолжает снижаться. В 2024 году зафиксировано 69,7 тыс. таких людей, что почти на 10% меньше, чем в 2023 году, и на 34% ниже показателей 2017 года.

Самое заметное снижение произошло в следующих регионах:

Чеченская Республика (-73%)

Ненецкий автономный округ (-65%)

Республика Мордовия (-65%)

Несмотря на общий тренд на снижение, число наркодилеров выросло в г. Севастополь (+31%), Ямало-Ненецком АО (+18%) и Чувашской Республике (+16%).

С чем связан рост

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков очень распространена: приобретение вещества стало проще, а незаконный оборот наркотиков смещается в сторону киберпространства, рассказал RTVI Артём Яблоков, адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы».

“Поэтому, в том числе, из-за нехватки и личного состава, и технических возможностей, акцент правоохранителей смещается в сторону не потребителей-сбытчиков, а сбытчиков-потребителей, то есть тех, кто в первую очередь сбывает. Это рациональный, грамотный вектор”, — пояснил он.

По словам Яблокова, сбытчиков меньше, чем потребителей, но оборот, масса соответствующих веществ среди таких лиц больше — это и объясняет, в том числе, статистические показатели.

“Не следует игнорировать и развитие внешнеполитических отношений, например, с Афганистаном. Пользуются ли «новыми условиями» недобросовестные лица? Вопрос открытый, но он точно наталкивает на определенные мысли на фоне статистики”, — полагает Яблоков.

“Нельзя забывать и то, что спрос рождает предложение. Можем ли мы говорить о росте спроса? Точно то, что для этого есть предпосылки. Например, к концу 2023 года число психических расстройств в России стало самым большим за 10 лет. А, в частности, в Петербурге, в 2023 году показатель заболеваемости наркоманией среди подростков 15-17 лет вырос на 25,8%”, — добавил эксперт.