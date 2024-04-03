Экс-председатель Бундестага (парламента ФРГ) Вольфганг Шойбле (1942 — 2023) рассказал в мемуарах, что в 2015 году его пытались убедить свергнуть Ангелу Меркель с поста канцлера Германии и самому занять эту должность. В тот период политик возглавлял Минфин ФРГ.

Шойбле, который 26 декабря скончался на 82-м году жизни, занимал пост министра финансов ФРГ с 2009 по 2017 год. До этого, с 2005 по 2009 год, он возглавлял Министерство внутренних дел, а в 2017—2021 годах занимал пост председателя Бундестага.

Мемуары политика из партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) еще не вышли в свет, выдержки опубликовало издание Stern.

Политик рассказал в мемуарах, что осенью 2015 года ситуация в правящем тогда консервативном блоке ХДС/ХСС осложнилась на фоне миграционного кризиса. По словам Шойбле, бывший глава «Христианско-социального союза» (ХСС) Эдмунд Штойбер поддержал баварского премьера Хорста Зеехофера в его нападках на Меркель.

«А меня он хотел убедить свергнуть Меркель, чтобы самому стать канцлером», — пишет в мемуарах экс-председатель Бундестага (цитата по Bild).

По словам Шойбле, он категорически отказался от подобной идеи. «Это было мое понимание лояльности, которое по сегодняшним меркам может показаться немного устаревшим», — добавил политик.

Оглядываясь назад, Шойбле назвал «в некоторой степени абсурдной» саму идею стать канцлером вместо Меркель. «На самом деле Меркель на каждом этапе могла знать, что может на меня положиться», — написал он.

Экс-глава партии ХСС Эдмунд Штойбер публично требовал от Меркель сменить миграционную политику, предупреждая, что в противном случае последствия для Германии и Европы могут оказаться «роковыми».

В 2014-2015 годах Европа столкнулась с серьезнейшим за последние десятки лет миграционным кризисом. В Германию в 2015 году прибыли 890 тысяч беженцев. Сама Меркель в 2018 году признавала, что возглавляемое ей правительство допустило ошибки в разрешении миграционного кризиса.