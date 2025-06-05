Компания-владелец интернет-издания и радио «Эхо» — зарегистрированная в Германии Radio Echo GmbH — внесена в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Это следует из обновлений реестра на сайте Минюста 5 июня.

В список вошли американская «Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований» и австрийская ассоциация «Институт Гуманитарных Наук», также известная как «Институт наук о человеке».

Генпрокуратура признала три организации «нежелательными» еще 12 мая. Информацию об этом обнародовали только сейчас.

Radio Echo GmbH была основана бывшими сотрудниками радиостанции «Эхо Москвы», закрытой в марте 2022 года. Совет директоров компании принял это решение после того, как Генпрокуратура потребовала отключить радиостанцию от эфира и заблокировать ее интернет-ресурсы.

Генпрокуратура объяснила отключение тем, что «Эхо Москвы» размещало информацию «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также фейки об армии. Кроме того, как утверждало надзорное ведомство, радиостанция призывала к «массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

Новое «Эхо», которое стало вещать и публиковать материалы в интернете, основал и возглавил бывший заместитель главреда «Эха Москвы» Максим Курников. С лета 2022 года он также входит в редакционную команду крупнейшего немецкого издания BILD в качестве ведущего редактора и ведет проект «BILD на русском»*.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов