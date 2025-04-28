Писательницу Александру Фрелих нашли мертвой в ее плавучем доме, расположенном на реке Эльба в Гамбурге, пишет The Guardian. Женщине было 58 лет.

Тело обнаружил один из сыновей писательницы утром 22 апреля. Как пишет The Guardian, правоохранители считают, что женщина умерла в результате нападения. По данным полиции, смерть наступила в промежутки с полуночи до 5:30 утра.

Немецкая телекомпания NDR со ссылкой на источники в полиции сообщала, что Фрелих была застрелена. Однако газета Hamburger Abendblatt отмечает, что следователи якобы опровергают эту версию. По данным собеседников Die Welt, писательница умерла в результате удара тупым предметом.

Правоохранители выясняют детали произошедшего. Как пишет Die Welt, водолазы уже исследовали дно реки Эльба в поисках возможного орудия преступления. Результаты расследования не разглашаются.

Также следователи приступили к опросу свидетелей — они пытаются выяснить, мог ли потенциальный убийца быть знаком с Фрелих. Согласно данным NDR, отпечатки пальцев были взяты как минимум у одного родственника писательницы. Die Welt подчеркивает, что по делу по-прежнему никто не задержан.

Александра Фрелих жила в плавучем доме в Гамбурге, у нее было трое сыновей. Свою журналистскую карьеру она начала в Киеве. Позже Фрелих начала работать внештатным автором для немецких СМИ, в том числе для еженедельника Stern.

В 2012 году она опубликовала дебютный роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы», который, по ее словам, был основан на ее собственном опыте брака с русским мужчиной. Книга вошла в список бестселлеров журнала Der Spiegel, где оставалась на протяжении нескольких месяцев. Впоследствии роман был переведен на французский язык. Критики характеризовали его как «веселую сатиру на Запад и Восток», пишет The Guardian.

В 2016 году был опубликован не менее успешный роман «Смерть неизбежна», а в 2019-м — «Скелеты шкафу». Книги выпустило издательство Penguin. The Guardian и Die Welt отмечают, что романы Фрелих романы характеризуются сочетанием юмора, семейных историй и социальных тем.