В поселке Первомайском под Екатеринбургом по решению суда закрыли на месяц цех розлива питьевой артезианской воды Olavoda. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области. Поводом для соответствующего предписания стали случаи заражения острой кишечной инфекцией и норовирусом у 31 человека после употребления воды Olavoda.

В пресс-релизе УФССП не уточняется, когда именно было выявлено массовое отравление. По результатам проверки Роспотребнадзора вода оказалась некачественной по микробиологическим показателям как в пятилитровых бутылках, так и в таре для кулера на 18,9 л, сказано в сообщении.

Дальнейшее обследование на месте производства воды выявило множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в том числе несоблюдение контроля за дезинфекцией, отсутствие документального подтверждения качества и безопасности продукции, а также антисанитарию.

В частности, сотрудники не мыли руки с мылом из-за отсутствия раковин и сушилок, а в складском помещении были обнаружены мухи, мертвые насекомые, бабочки, отмечает УФССП.

«В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей, деятельность предприятия приостановлена, оборудование опечатано», — говорится в релизе.

Предприятие уведомили, что в случае неисполнения решения суда может наступить административная ответственность по ст. 17.15 КоАП (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

В сообщении УФССП название предприятия не указано. Под брендом Olavoda, согласно его сайту, питьевую воду выпускает ООО «Экопродукт», которое является «недропользователем» и имеет свой мини-завод «прямо на скважине добычи» возле поселка Первомайский. Как утверждается на сайте, эта вода «безупречного качества», ее анализ проводится ежедневно, имеется собственная лаборатория качества и «эффективно работает система контроля».