Идея Минюста наказывать за пропаганду нацизма обязательными работами — это хорошая инициатива, но нужно также и просвещать людей, заявила RTVI член СПЧ Ева Меркачева. Депутат Госдумы Юрий Синельщиков высказал иное мнение: штрафов, на его взгляд, вполне достаточно.

Что предложил Минюст

Как пишут «Ведомости», министерство выступило с идеей дополнить КоАП обязательными работами за пропаганду нацизма — до 100 часов.

Сейчас по статье 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» присуждают: штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей,

административный арест до 15 суток с конфискацией предмета административного нарушения.

Инициативу в ведомстве объясняют тем, что доля фактически взысканных штрафов сократилась, поэтому обязательные работы будут более эффективным решением. По данным газеты, Минюст уже одобрил поправки в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) для внесения в Госдуму.

Опрошенные изданием эксперты считают, что так министерство решает вопрос переполненности изоляторов и перегруженности приставов.

Как эту идею оценили в Госдуме

Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству, бывший первый заместитель прокурора Москвы Юрий Синельщиков пояснил RTVI, что дело «не в мере наказания, а его неотвратимости».

«Конечно, штраф — наиболее внятная мера: быстро взыскивается, быстро решается. С точки зрения нагрузки на исправительную систему — да, она увеличится. Возрастет и нагрузка на госаппарат, придется штат увеличивать. Думаю, что, скорее всего, толку от этого не будет, надо неотвратимость наказания обеспечивать», — считает он.

Депутат подчеркнул, что даже повышение штрафа не сыграет большой роли, поскольку обязательно должна быть «необратимость наказания».

«В отличие от какого-нибудь хулигана, грабителя, обычные люди, когда к ним начинают предъявлять претензии, когда возбуждаются административные, уголовные дела, начинают переживать, боятся, ищут эффективных адвокатов. Поэтому тут существующие меры не надо недооценивать. Надо просто, видимо, все-таки эффективнее их применять и подумать о том, как обеспечить взыскание штрафов», — уверен Синельщиков.

Как идею Минюста оценили в СПЧ

Правозащитница, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила RTVI, что идея дополнить статью 20.3 КоАП обязательными работами правильная, потому что не все могут выплатить штраф или отбывать наказание в СИЗО в силу разных обстоятельств, в том числе семейных.

«А тут человек поработает несколько часов и дома. Три альтернативы лучше двух. Но стоит учитывать вот что. Обвиняемыми по этой статье могут быть самые разные люди, в том числе те, кто психически нездоров или малообразован, неграмотен. И они могут совершенно не знать, что этот символ связан с нацистской Германией. Таким людям эти меры не помогут», — отметила она.

По ее мнению, фигурантам дел о пропаганде нацизма по незнанию нужно предлагать пройти образовательные курсы.

«В зависимости от человека, это могут быть курсы правового ликбеза, правовой грамотности или против агрессии, жестокости. Потому что некоторые люди демонстрируют такие вещи [связанные с нацизмом] в силу какого-то хулиганства, бунта, а кто-то просто не знал, что к чему. И эти курсы помогут им социализироваться. Я считаю, что за этим будущее», — поделилась Меркачева.

В качестве примера правовой безграмотности она привела ситуацию, когда человек подобрал забытый кем-то на улице телефон, а потом с удивлением для себя узнал, что против него возбуждено дело.

Но в целом, продолжила Меркачева, идея Минюста крайне полезна для людей «полумаргинальной группы, у кого проблема с социализацией», поскольку трудоустройство пойдет им на пользу и позволит привыкнуть к работе, чтобы получить шанс потом куда-то устроиться.

«Если бы в законодательстве были прописаны разные льготы, то после таких обязательных работ каждое предприятие, где эти люди были, предлагало бы им остаться. Так бы мы решили и проблему рецидива, и их социализации», — выразила уверенность правозащитница.