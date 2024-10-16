США опасаются оказывать Украине такую же широкую поддержку в области противоракетной обороны, как Израилю, из-за наличия у России ядерного оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Задействование американских сил в перехвате ракет над Украиной может спровоцировать «прямое военное столкновение между двумя ведущими ядерными державами мира <…> с потенциально апокалиптическими последствиями», пишет издание.

В случае с защитой Израиля от иранских ракет такого риска нет, поскольку Тегеран не обладает ядерным оружием, говорится в материале.

«Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится, но, к сожалению, это правда, — заключается в том, что мы можем пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, не развязывая прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Гораздо рискованнее пытаться сделать это с Россией», — сказал Politico высокопоставленный помощник в американском сенате.

Двое собеседников газеты из администрации президента США разделили эту точку зрения. Двое украинских офицеров из войск ПВО в разговоре с Politico признали, что Вашингтону проще обеспечить защиту неба Израиля, чем Украины.

В случае с Израилем США могут в частности использовать свои корабельные системы ПВО. Украина же недоступна для западного флота, и ее территория больше израильской, отмечает издание. При размещении противоракетных систем на западной границе Украины союзники смогут защитить только близлежащую территорию.

«Членам НАТО, участвующим в воздушной обороне Украины, придется внести гораздо больший вклад, на более обширной территории, с большим риском “ввязаться в войну” ради неопределенных выгод. Затраты тоже будут выше», — объяснил

директор по военным наукам лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл.

Американским чиновникам известно о растущем недовольстве на Украине, но они надеются развеять эти настроения новыми поставками оружия, пишет Politico. По словам представителя администрации США, в Вашингтоне «сосредоточились на том, чтобы предоставить Украине все, что в наших силах, чтобы помочь ей защитить себя». Приоритетом собеседник газеты назвал помощь в укреплении ПВО Украины.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о дефиците средств ПВО и попытках получить их от Запада. По его словам, на счету «каждая единица» подобных вооружений. Киев неоднократно просил от Запада помощи в уничтожении ракет над своей территорией. В начале октября спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что запуск ракет ПВО из Польши или Румынии будет вмешательством США в конфликт на Украине «иным способом».