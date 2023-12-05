Правительство Непала обратилось к Москве с просьбой не вербовать непальских граждан в армию России и вернуть на родину тела шести погибших непальцев, которые участвовали в боях против ВСУ, передает Reuters.

«Правительство Непала обратилось к правительству России с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям», — сказано в заявлении непальского МИД.

В ведомстве попросили вернуть на родину всех участвующих в военной операции на Украине непальцев и добавили, что предпринимаются дипломатические усилия по вызволению одного гражданина Непала, который попал в украинский плен.

Украинское агентство УНИАН опубликовало видеозапись с пленным непальцем, которому, как утверждается, 22 года. Он якобы учился в российском вузе, но после его окончания, чтобы избежать возвращения на родину, «искал возможность остаться» и попал в армию.

Посол Непала в России Милан Радж Туладхар заявил, что в российской армии «в качестве наемников» служат 150-200 непальских граждан.

«Мы отправляем тех, кто выходит с нами на контакт, обратно в Непал, рассказывая им о высоких рисках, связанных со вступлением в российскую армию», — сообщил дипломат.

По его словам, граждан Непала якобы заманивали обещаниями «больших денег» и переправляли в Россию преимущественно незаконными путями, при этом каждый платил неким «агентам» до 1 млн рупий (порядка $12 тыс.).

«Мы отправляем обратно как минимум одного гражданина Непала в день. Всех их привезли в Россию для службы в армии», — утверждает посол.

МИД Непала в августе уже предупреждал, что законы страны запрещают ее гражданам вступать в ряды вооруженных сил других государств, за исключением некоторых дружественных стран, с которыми у непальской стороны есть соответствующее соглашение.

«Легендарные гуркхи» под Авдеевкой

В России заявления властей Непала пока не комментировали. При этом «Российская газета» 4 декабря опубликовала материал, где говорилось, что «под Авдеевкой получили боевое крещение непальские добровольцы, заключившие контракт с Минобороны России».

Издание писало, что речь идет о целом штурмовом подразделении, которое вошло в состав 1-й Славянской бригады. Донецкий военкор Марат Хайруллин уточнял, что все добровольцы — кадровые военные, уволившиеся из армии Непала и прошедшие обучение на одном из полигонов в ДНР.

Автор материала указывал, что в интернете можно найти видео, снятое непальскими добровольцами во время учебы в ДНР, и в ролике они несколько раз произносят слово «гуркхи». Гуркхи — это «легендарное воинское сословие, служившее в рядах британской колониальной армии на протяжении двух веков», отличает их «жесткая дисциплина и высокий боевой дух», пояснил Хайруллин.

В октябрьском материале газеты The New York Times говорилось, что в боевых действиях на Украине участвуют «десятки молодых непальцев» — и на стороне России, и на стороне Украины.