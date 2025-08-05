Полуостров Камчатка сдвинулся на 2 метра из-за землетрясения, сообщили в камчатском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук. Максимальные косейсмические смещения после наблюдались в южной части полуострова.

«Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 г. в Тохоку, Япония», — отметили ученые.

Согласно данным ученым, Петропавловский куст станций (и сам Петропавловск-Камчатский) сместился «несколько скромнее».

По словам сотрудников центра, такая картина смещений соответствует предварительной модели подвижек в очаге, «где максимум достигался на южном фланге нашего громадного очага, что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный — в Петропавловске-Камчатском».

В ночь на 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, магнитуда которого согласно разным оценкам достигала до 8,7. В результате были повреждены здания, волна цунами затопила прибрежные районы.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал случившееся серьезным испытанием для жителей Камчатского края. В первые сутки после толчков несколько десятков человек обратились за помощью медиков. У некоторых зафиксировали ушибы, другим была необходима психологическая помощь.

3 августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмическая активность могла спровоцировать первое за 600 лет извержение вулкана Крашенникова.

На склоне произошла трещина и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью, рассказала РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина.

ГТРК «Камчатка» передает, что сильный афтершоковый процесс продолжает и сейчас атаковать край. Жители полуострова за последние сутки ощутили несколько сильных толчков магнитудой до 6.

В связи с увеличением вулканической активности Ключевского вулкана, система реагирования на чрезвычайные ситуации в Усть-Камчатском округе приведена в режим повышенной готовности.