Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку и Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В Белгородской области из-за обстрела также погиб мирный житель.

По словам Пушилина, массированные удары по городу наносят с четырех часов утра. В Буденновском районе Донецка ВСУ впервые применили при обстреле ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью, в результате обстрела погибли трое сотрудников строительной фирмы, отметил глава ДНР.

Один мужчина ранен в Куйбышевском районе города при подрыве на мине ПФМ «Лепесток», а в Никитовском районе Горловки трое мужчин пострадали в результате атаки БПЛА-камикадзе на гражданский микроавтобус.

Из-за обстрелов повреждены, в частности, несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, десять легковых автомобилей и микроавтобус. По состоянию на 13:24 зафиксировано 16 обстрелов, выпущено 40 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерия, а также БПЛА-камикадзе, уточнил Пушилин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил о погибшем вследствие артиллерийского обстрела села Салтыково Белгородского района. Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия, он скончался на месте до приезда медиков, рассказал Гладков.