Государственный советник Казахстана Ерлан Карин на встрече с членами Национального курултая 10 апреля заявил, что в стране всегда было и будет «особое, бережное отношение ко Дню Победы». Чиновник сообщил, что ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы выплатят по 5 млн тенге (около 10 тысяч долларов).

По словам Карина, правительство страны утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне из 94 пунктов. По всей стране пройдут более 2 тысяч мероприятий и акций по всей стране.

«Например, у нас в Казахстане было и будет особое, бережное отношение ко Дню Победы. В этом году мы также широко отмечаем 80-летие Победы», — сказал госсоветник.

Карин также обсудил с членами Национального курултая вопросы формирования национальной идеологии в стране. Он заявил, что образу жизни Казахстана чужды крайние взгляды.

«Мы за развитие и укрепление нашей идентичности, но против национализма и впадения в архаику. Мы за развитие современных ценностей, но против навязывания разных новомодных глобальных искусственных ценностей. Мы за духовность, но против невежества и мракобесия. Мы за плюрализм, но против анархии», — отметил он.

По словам Карина, одним из главных принципов, который должен лежать в основе внутренней политики — «нам не следует противопоставлять разные периоды своей истории». Потому что все это «часть нашей общей истории». В целом, по его мнению, в Казахстане, «неконфликтное, конструктивное отношение к вопросам истории».

Госсоветник также отметил, что у оппозиции в Казахстане нет своей позитивной повестки. По его словам, оппозиционеры искусственно раздувают проблемы, дабы сохранить зарубежное финансирование.

«В одном из моих недавних интервью была затронута тема деятельности ряда неправительственных организаций, получающих зарубежные гранты. Тогда я отметил, что для некоторых грантополучателей порой выгоднее не показывать позитивные изменения в стране, так как это может повлечь снижение зарубежного финансирования» — рассказал Ерлан Карин.

По его словам, «реакция была бурная и эмоциональная, было видно, что их это сильно задело». В то же время, «последующее обсуждение еще раз показало, что у критиков власти нет своей повестки».

«Вся их деятельность — подкасты, интервью, посты и публикации — посвящены только обсуждению действий государства. Элементарно своих идей и тем нет. Но они заняли очень удобную, комфортную позицию, ни за что, не отвечая. У них нет своей созидательной деятельности», — считает Ерлан Карин.