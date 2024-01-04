На северо-востоке Москвы жители нескольких районов остались без тепла и света из-за пожара на трансформаторной подстанции, о котором сообщили в столичном главке МЧС. Температура внутри квартир снизилась до 10-15 градусов, передает Mash.

Сообщение о пожаре в Высоковольтном проезде поступило в МЧС около шести утра 4 января, примерно за четыре часа, к 9:30, возгорание полностью ликвидировали. Причины произошедшего устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало.

В результате без отопления остались более 20 домов, большая часть переведена на резервную схему электроснабжения. Еще около 40 домов — в процессе переключения, уточняют службы городского хозяйства. Там уточнили, что речь идет о районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково. В телеграм-каналах сообщали также об отключении тепла и света в Алтуфьеве.

По данным метеорологов центра погоды «Фобос», ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы, температура опускалась до -27,7 градуса.