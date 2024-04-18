Жительница Петрозаводска купила путевку в несуществующий пансионат, в Башкирии на месте дороги возник глубокий водоем, а в центре Екатеринбурга подрались самокатчик и пешеход. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Бывшего полицейского будут судить за взятку в 2,4 миллиона рублей на Ставрополье. Следствие считает, что обвиняемый получил взятку от предпринимателя, которому помогал заключать госконтракты на уборку административных зданий и территории структурных подразделений отдела ведомства, пишет newstracker.ru.

Ростовская область

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после того, как на улице в Ростовской области нашли двух детей. По данным ведомства, родителей уже установили, теперь рассматривается вопрос о лишении их прав, пишет rostovgazeta.ru.

Волгоградская область

Сотрудника опеки задержали в Волгограде за взяточничество, сообщает novostivolgograda.ru. По данным следствия, в марте к нему обратилась в опеку с заявлением на возвращение детей из социального центра, однако сотрудник отдела заявил, что даже не будет рассматривать документ, если она не заплатит 40 тысяч рублей.

Свердловская область

В центре Екатеринбурга произошла драка: пешеходы и самокатчики не поделили тротуар, пишет tagilcity.ru.

Оренбургская область

С подтопленных территорий в Оренбурге вывезли уже более 1,7 тысячи человек. Как пишет 56orb.ru, среди эвакуированных — 170 детей.

Тюменская область

Школьников из трех районов Тюменской области перевели на дистант из-за паводков. Как пишет nashgorod.ru, речь идет о городе Ялуторовске, Ялуторовском, Абатском и Викуловском районах.

Омская область

Сотрудник Омского автосервиса угнал дорогую иномарку клиента, пишет gorod55.ru, Он хотел прокатиться на престижном авто и показать его знакомым, однако его остановили сотрудники ДПС. Машину вернули клиенту автосервиса, а в отношении сотрудника фирмы возбудили уголовное дело по факту угона.

Карелия

Жительница Петрозаводска купила путевку в несуществующий пансионат. Как пишет karelinform.ru, 51-летняя женщина хотела отдохнуть в Гаграх, а в итоге стала жертвой мошенников.

Приморский край

В Дальнегорске задержаны подозреваемые в заражении детей туберкулезом. Как пишет vostokmedia.com, индивидуального предпринимателя и его работника подозревают в том, что они не обеспечили безопасность предоставляемой услуги по контракту на организацию питания в школе.

Башкирия

В Башкирии на месте дороги возник глубокий водоем, пишет mkset.ru. Жители Иглино считают, что это произошло из-за того, что районная администрация не выполнила обещания и не засыпала овраг, который наполнился талыми водами.

Хабаровский край

Национальную тест-систему на ВИЧ испытывают в Хабаровском крае. Как сообщает transsibinfo.com, ее производство наладили в Сколково. Процедура экспресс-тестирования проста: нужна капля крови, и по числу «полос» уже можно узнать ВИЧ-статус.

Новосибирск



Житель Новосибирска пытался без декларирования вывезти в Дубай 1,236 млн рублей. Как сообщил atas.info, нарушителя помогла вычислить служебная собака. Всего в ручной клади у мужчины обнаружили почти 1,6 млн рублей и 6,3 тыс. долларов. На таможне напомнили, что декларации подлежат суммы свыше 10 тыс. долларов.

Челябинская область

В Челябинске мужчина с пустышкой на шее и бантом на голове напал на девушку, пишет kursdela.biz. Он набросился на 21-летнюю потерпевшую, когда та переходила дорогу по зебре. Девушка обратилась в полицию, злоумышленник задержан, его направили в больницу.

Хакасия

Пристав из Хакасии подделывала документы, чтобы меньше работать. Как пишет newkhakasiya.online, женщина вносила в документы ложные сведения об отсутствии имущества у должников.

ХМАО

Пассажирский самолет не смог приземлиться в аэропорту Нижневартовска из-за выбежавшего на летное поле животного, пишет muksun.fm. Рейс следовал по маршруту Новосибирск-Нижневартовск. Диспетчер предупредил о животном на взлетно-посадочной полосе, но не уточнил, что именно за зверь помешал работе наземных служб аэропорта. Самолет отправили на второй круг.

Белгородская область

В больницы Санкт-Петербурга попал 21 школьник из Белгородской области. Все госпитализированные дети проживали в лагере «Солнечный». По предварительной информации, появившиеся у них симптомы вызваны норовирусом. У пятерых этот диагноз подтвердился, пишет bel.ru. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Красноярский край

В Красноярске полицейским удалось найти злоумышленников, которые обстреливали автомобили на парковках. Ими оказались четверо местных жителей 19-22 лет, сообщает prmira.ru.