Власти Москвы будут обжаловать решение суда, который впервые обязал их обеспечить право дочери репрессированного москвича вернуться жить в столицу. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе Департамента городского имущества. Там объяснили, что федеральными законами не установлен механизм выплат для таких случаев.

Как ранее сообщила Русская служба Би-би-си, Пресненский суд Москвы 13 января удовлетворил иск 76-летней Елизаветы Михайловой, которая сейчас живет во Владимирской области. Если решение останется неизменным и вступит в силу, мэрия должна будет в течение трех месяцев предоставить женщине выплату на приобретение жилья в Москве площадью 33 кв. м, рассказала телеканалу адвокат Михайловой Ольга Подоплелова.

Михайлова более 30 лет пыталась доказать свое право на компенсацию московского жилья, утраченного ее родителями в связи с арестом отца в 1937 году. По обвинению в участии в контрреволюционной организации он провел в лагерях восемь лет, получил «волчий билет» и вместе с женой поселился в Молдове, где и родилась Елизавета.

Сейчас она и ее дочь живут в одной комнате в небольшом поселке у железнодорожного разъезда Золотковский, откуда ей приходится по семь часов добираться на судебные заседания, отмечает Би-би-си.

Помимо своего права на компенсацию московского жилья, Михайлова добивалась в судах постановки в очередь на квартиру. Ей это удалось только в 2021 году, причем перед ней записаны больше 24 тыс. человек. Учитывая, что в среднем квартиру в столице ждут по 20—30 лет, дочь репрессированного дождалась бы своей очереди только в возрасте более 100 лет, говорится в статье.

В ответ на запрос RTVI в Департаменте городского имущества Москвы напомнили, что в 2019 году Конституционный суд велел законодательным органам установить механизм реализации права реабилитированных граждан на получение жилья. Но это пока так и не сделано.

«Только после этого город сможет внести изменения в столичное законодательство и установить специальный порядок обеспечения жильем (или выплатами на его покупку) реабилитированных граждан, утративших в результате репрессий жилые помещения в г. Москве. Так как сейчас федеральным законодательством не установлен механизм выплат реабилитированным гражданам, город планирует обжаловать решение суда», — сообщили в Департаменте.

Детям репрессированных в годы Большого террора гарантировано право получить жилье в городах, откуда выслали их родителей, по закону 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий». Как отмечает Би-би-си, Москва установила самые серьезные препятствия для возвращения таких граждан.

В 2021 году общественная организация «Дети ГУЛАГа», объединяющая потомков жертв политических репрессий, подала коллективный иск к Госдуме, требуя обеспечить их положенным по закону жильем и внести поправки в федеральные законы, которые будут устанавливать механизм выплат. Верховный суд тогда не принял иск, заявив, что «не вправе вмешиваться в деятельность КС».

Летом 2024 года столичная прокуратура впервые постановила, что «права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом» и что государство обязано обеспечить им «доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба». Ведомство подало в суд иски с такими формулировками в интересах Елизаветы Михайловой, а также 74-летних Алисы Мейсснер и Евгении Шашевой. Слушания по делам Мейсснер и Шашевой запланированы на февраль.

В отзыве Пресненскому суду на иски прокуратуры Департамент городского имущества сообщил, что в отсутствие федеральных законов о механизме выплаты такой компенсации, мэрия руководствуется столичными законами, а они не предусматривают денег на такие расходы в бюджете Москвы, пишет издание.