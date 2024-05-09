Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян потребовал от премьер-министра республики Никола Пашиняна добровольного ухода в отставку. С таким заявлением он выступил на многотысячном митинге на площади Республики в центре Еревана.

«Никол Пашинян, у вас есть один час на то, чтобы подать в отставку», — сказал Галстанян, возглавляющий Тавушскую епархию Армянской апостольской церкви (ААЦ). Он выразил готовность в течение часа встретиться с премьером, чтобы обсудить условия его предполагаемой отставки. «У вас отныне нет никакой власти в Республике Армения», — продолжал говорить со сцены Галстанян.

Собравшиеся на площади скандировали «Никол — предатель!» и «Уходи!». Ультиматум Галстаняна об отставке был выдвинут в 18:40 по местному времени (17:40 мск), час истек в 19:40 (18:40 мск), но никакой реакции со стороны властей не последовало. Галстанян продлил срок до 20:00 (19:00 мск), однако и за это время власти никак не отреагировали.

Не дождавшись ответа, Галстанян заявил, что оппозиционные парламентские фракции готовы запустить процедуру импичмента, но для этого им не хватает около 20 голосов. «Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями», — заявил архиепископ. Он также призвал всех граждан присоединиться к мирной акции протеста с завтрашнего дня, 10 мая.

«Завтра с 10:00 начнем мирные акции протеста во всех возможных местах. Обращаюсь к студентам, вузам и всем предпринимателям, для которых деньги не являются главной ценностью, присоединиться к студенческой и рабочей забастовке», — сказал Галстанян (цитата по «Sputnik Армения»).

Участников митинга, приехавших в Ереван из других населенных пунктов, он призвал разъехаться по домам и проводить акции неповиновения там. Сам архиепископ заявил, что проведет ночь на площади Республики. По его словам, оппозиция не настроена затягивать борьбу.

«Месяцами по улицам бродить неохота… Дней 7-10 максимум, времени уже нет… мы предпримем конкретные действия, получим конкретные результаты», — заверил Галстанян. В интервью журналистам на площади он допустил, что в случае отставки Пашиняна место премьера может занять кто-то из представителей предыдущей власти.

Полиция Армении сообщила о возбуждении уголовного дела о препятствовании профессиональной деятельности журналиста. По данным МВД, участники акции протеста отобрали камеру у оператора новостного сайта Khosnak.am, когда он снимал корреспондента Нане Исраелян, пытавшуюся взять интервью у Галстаняна. Сторонники оппозиции помешали работать и самой журналистке.

Еще один инцидент произошел на площади: туда въехал грузовик с пустым поднятым кузовом, но двигался достаточно медленно, и протестующие успели отступить на безопасное расстояние. После этого к кабине подбежали сотрудники полиции и попытались вытащить оттуда водителя, но он достаточно долго сопротивлялся.

Через некоторое время грузовик уехал — его с разрешения полиции отогнал один из участников митинга, а водителя задержали за неповиновение законному требованию сотрудников правоохранительных органов и хулиганство. В полиции сообщили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и предположительно хотел принять участие в акции протеста. Следственный комитет Армении добавил, что возбудил в отношении задержанного уголовное дело.

Некоторые армянские телеграм-каналы расценили инцидент с грузовиком как «провокацию», заявления полиции об опьянении водителя и его оппозиционном настрое — как попытку скомпрометировать оппозицию, а задержание мужчины — как «спасение провокатора». «Хорошо не сказали, что за рулем был пьяный помощник Баграта. Я бы не удивился», — пишет пророссийский блогер Мика Бадалян.

Причины недовольства

По словам Галстаняна, нынешние власти Армении «разрушили всю систему безопасности» и с первого же дня своего правления «превратили церковь в мишень, нанесли удар по столпам нашей самобытности, отвергают факт геноцида армян, разрушили образовательную систему, утратили Арцах (армянское название непризнанной республики Нагорного Карабаха — Прим. RTVI)».

«Но самое главное, действующим властям во внешних отношениях нечего сказать нигде, ни за одним переговорным столом», — сказал архиепископ.

Акции протеста против Пашиняна проходят в Армении с 20 апреля, начавшись после того, как власти республики согласились в рамках делимитации границы с Азербайджаном передать ему четыре села в Тавушской области.

4 мая Галстанян с благословления Католикоса всех армян Гарегина Второго начал шествие из Тавушской области и объявил о проведении акций протеста в Ереване с 9 мая. К нему присоединились главы всех епархий Армянской церкви, аналогичным образом выдвинувшись из других областей страны.

«За Тавушем последуют проблемы анклавов, проблема Тигранашена, Сюника, то есть с севера до юга Армении мы стоим перед катастрофическими рисками и этот процесс должен быть прекращен. Это наше требование», — заявлял Галстанян.

Пашинян ранее отвергал требование духовенства прекратить делимитацию армяно-азербайджанской границы, предупреждая, что это приведет к войне, «установлению марионеточной, нелегитимной власти и де-факто роспуску суверенитета и государственности Армении».