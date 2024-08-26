Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил региональных чиновников в «бездействии» при защите мирных жителей во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На еженедельном совещании правительства он поручил провести служебное расследование на соответствие занимаемых должностей рядом госслужащих. Трансляция встречи шла во «ВКонтакте».

Гладков отметил, что принял такое решение после произошедшего в Ракитянском районе. В ночь на 25 августа ВСУ нанесли удар по поселку Ракитное. Погибли пять человек, еще 13 — получили ранения. В числе пострадавших трое детей и десять взрослых.

По данным руководителя региона, в населенном пункте повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей, а также газопровод и линия электропередачи.

Расследование на соответствие занимаемых должностей руководителей — глав муниципальных образований и заместителей глав администрации, которая отвечает за вопросы безопасности и за гражданскую оборону, будет длиться три дня. Затем свое мнение выразят в Минобороны, МЧС и правительстве.

«Пока что то, что я слышу: бездействие глав администраций приводит к гибели людей. <…> Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям, для того чтобы хоть как-то начали [выполнять поручения]? Прошу прощения за резкость, но а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — сказал Гладков.

Он добавил, что последние две недели идет речь о том, что Ракитянский и Ивнянский районы стали прифронтовыми. При этом происходит «непонимание, в каком регионе живет, и уровень ответственности, который сейчас несем».

«У меня нет даже слов, чтобы найти дать оценку [работе подчиненных]. В моем восприятии все эти истории должны были закончиться в 2022 году», — признался губернатор.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Украины. 26 августа Гладков заявил о плане закрыть еще три населенных пункта региона — деревню Дроновка, села Пороз и Старый Хутор.

«Ситуация у нас, к сожалению, пока не развивается в лучшую сторону. По нескольким населенным пунктам она имеет тенденцию к ухудшению. Поручение на ближайшее заседание оперативного штаба — вынести решение по полному закрытию населенных пунктов Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа», — сказал глава региона.

По его словам, жители сел получат единоразовые выплаты и помощь по вывозу имущества.