Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам конференции по поддержке Киева, которая состоялась в Париже, не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме пока так и не был достигнут. Как на слова французского лидера отреагировали на Западе — в обзоре RTVI.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер

Конечно, каждая страна вправе отстаивать свои интересы, но помимо того, что президент [Джо Байден] дал понять, что США не будут посылать войска на Украину, генеральный секретарь НАТО исключил участие войск Североатлантического альянса в боевых действиях на Украине.

Пресс-секретарь премьер-министра Британии Риши Сунака

Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране для поддержки вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию.

Канцлер Германии Олаф Шольц

В ходе хороших дискуссий мы еще раз обсудили, что то, о чем мы договорились между собой с самого начала, будет применимо и в будущем, а именно: на украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО.

Замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик

В Польше нет такого проекта и идеи.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Если страна [альянса] хочет отправить войска в другую точку мира, то это не влияет на НАТО [в целом]. <…> Можно сказать, что в разных странах существуют разные традиции взаимодействия с другими странами. И французская традиция — это не шведская традиция. Поэтому я уважаю желание Франции помочь Украине. Сейчас мы помогаем Украине по-другому.

Президент Финляндии Саули Ниинистё

В Париже состоялась плодотворная дискуссия, в ходе которой основное внимание было уделено безотлагательным потребностям Украины, особенно в материальной сфере. Возможно, потребуется рассмотреть новые способы их удовлетворения. <…> Активно обсуждались и другие возможные военные и невоенные средства. Широко обсуждался вопрос о том, что военного присутствия не будет. Такая же позиция у Финляндии

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни

Это идея Макрона, мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией. Это мое личное мнение, я не выступаю за отправку итальянских войск воевать на Украину.

Президент Болгарии Румен Радев

С интересом наблюдали встречу в Париже, где началось тестирование общественного мнения на тему отправки отдельными государствами своих войск на Украину. Мы видим, что стратегия передачи все большего, большего и большего количества оружия явное не дает результата. <…> Я верю, что европейские лидеры будут достаточно благоразумны и выберут сбалансированный подход в вопросе поддержки Украины, чтобы не допустить неожиданной эскалации, чтобы в итоге не допустить третьей мировой войны. Отправка, пусть даже на основании двусторонних соглашений, войск из натовского государства на Украину означает глобальное столкновение, означает резкое увеличение риска ядерного конфликта.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто (в Facebook*)

Мы слышим и видим новости со вчерашней встречи в Париже. Позиция Венгрии ясна и непоколебима: мы не хотим отправлять какое-либо оружие или солдат на Украину. Войну следует не углублять и расширять, а прекратить.

Реакция России

Кремль предположил, что конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным, если европейские члены альянса отправят войска на Украину.

«Сам факт обсуждения возможности отправки на Украину определенных контингентов из стран НАТО является очень важным новым элементом», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, каковы будут риски прямого конфликта между Россией и НАТО, если члены НАТО отправят свои войска воевать на Украину, Песков ответил: «В таком случае нам нужно было бы говорить не о вероятности, а о неизбежности [прямого конфликта]».

Реакция Украины

Украинские власти приветствовали дискуссию европейских стран о возможности отправки своих войск. «Это показывает абсолютное осознание рисков, которые представляет для Европы Россия», — заявил советник президента Украины Михаил Подоляк в письменном комментарии к заявлению Макрона.

По мнению Подоляка, подобную дискуссию следует рассматривать как «желание расставить правильные акценты и более четко обозначить риски». Он также добавил, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники на Украину

Пояснения Франции

Вечером 27 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню пояснил, что имел ввиду Эммануэль Макрон, говоря о том, что Париж не исключает отправку войск в Украину в будущем.

«Очевидно, что вопрос о войне с Россией не стоит. Говорить, что мы ничего не исключаем, не является ни проявлением слабости, ни эскалацией», — отметил глава ведомства.