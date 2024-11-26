Израиль 26 ноября согласовал условия заключение перемирия с Ливаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильский телеканал 12. Соглашение открывает путь к завершению конфликта между Израилем и ливанской Хезболлой, жертвами которого за год стали тысячи людей. Перемирие должно начать действовать в среду, 27 ноября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что готов к соглашению о перемирии с Ливаном. Он предупредил, что будет «жестко реагировать на любые нарушения» со стороны Хезболлы. В телеобращении Нетаньяху сообщил, что представит текст соглашения на рассмотрение кабинету министров позднее вечером. Ранее документ одобрил военно-политический кабинет Израиля.

По условия соглашения о перемирии израильские войска должны уйти из южных территорий Ливана. Хезболла должна прекратить вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани.

Член парламента Ливана и представитель Хезболлы Хассан Фадлалла заявил, что страна переживает «опасные, напряженные часы» в ожидании возможного объявления о перемирии. В течение вторника израильская армия продолжала наносить удары по южным пригородам Бейрута. По данным ЦАХАЛ, в ходе одной из атак за две минуты были поражены 20 целей. Министерство здравоохранения Ливана сообщило о семи погибших и 37 раненых. ТАСС со ссылкой на своего корреспондента пишет об ударе по торговой улице Хамра на западе Бейрута. Также ракета попала в жилой дом в районе Зуккак-эль-Блат, сообщает агентство.

Тем временем Израиль продолжает наносить удары т по сектору Газа. Боевые действия в регионе продолжаются уже 13 месяцев. По данным палестинского Минздрава, за это время погибло 44 тысячи человек, из которых более половины составляют женщины и дети. Израильская армия утверждает, что убито более 17 тысяч бойцов ХАМАС. Израиль призывает со скепсисом относиться к данным палестинской стороны.

Конфликт начался с атаки боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. В результате нападения погибло 1,2 тысячи человек, в основном мирных жителей, 250 человек были взяты в заложники. Примерно сто из них до сих пор находятся в плену, треть, по предварительным данным, уже погибла.

Обширные участки сектора Газа оказались полностью разрушены. Сотни тысяч людей были вынуждены переехать в палаточные лагеря.