Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к «очень интенсивным действиям» на севере страны, где Израиль граничит с Ливаном. Заявление Нетаньяху прозвучало во время посещения города Кирьят-Шмона недалеко от границы с Ливаном, где после обстрела со стороны ливанской группировки «Хезболла» вспыхнули лесные пожары, пишет Jerusalem Post.

«Тот, кто думает, что сможет навредить нам, а мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень интенсивным действиям на севере. Так или иначе, мы восстановим безопасность на севере», ― сказал израильский премьер.

Нетаньяху поговорил в Кирьят-Шмона с военными региональной бригады «Хирам» и с пожарными, которые боролись с огнем. С мэром города Авихаем Штерном, который критиковал правительство за бездействие на севере Израиля на фоне атак «Хезболлы», премьер не встречался, отмечает издание Ynet.

Накануне, 4 июня, начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что военные близки к принятию решения о том, как реагировать на регулярные атаки «Хезболлы».

«Мы атакуем уже восемь месяцев, и “Хезболла” платит очень, очень высокую цену. В последние дни она увеличила свои силы, и после очень тщательной подготовки мы готовы перейти в наступление на севере», — сказал Халеви.

Член военного кабинета Израиля Бени Ганц со своей стороны заявил, что боевые действия на границе будут урегулированы к концу лета либо путем дипломатического соглашения, либо путем военной эскалации, пишет The Washington Рost (WP).

На фоне обострения ситуации на границе с Ливаном правительство Израиля позволило увеличить с 300 тыс. до 350 тыс. человек число резервистов, которых ЦАХАЛ может призвать в случае необходимости. Источники Times of Israel в военных кругах утверждают, что это связано с расширением операций в секторе Газа, а не на севере Израиля.

Заместитель лидера «Хезболлы» Наим Хассем заявил телеканалу Al Jazeera, что группировка не стремится расширять свой конфликт с Израилем, но готова вести но готова вести полномасштабную войну, «если Израиль хочет» этого.

Израиль и «Хезболла» обмениваются ударами с осени 2023 года, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. В результате обстрелов с севера страны были эвакуированы более 53 тыс. израильтян, сообщили телеканалу CNN в ЦАХАЛе. По оценке Минздрава Ливана, с начала конфликта районы и города вблизи границы с Израилем покинули более 94 тыс. ливанцев.