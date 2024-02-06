Во Владивостоке задержали мужчину после того, как его попытка «пошутить» привела к телесным повреждениям и краже, в Красноярске от острова оторвало льдину, на которой находился рыбак, а в Минеральных Водах стая собак напала на подростка. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье в Минеральных Водах стая бездомных собак напала на подростка в парке. Отбиться от них ребенку помог случайный прохожий, пишет newstracker.ru. Животные порвали мальчику брюки и разодрали ноги.

Ростовская область

В Ростове следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного врача онкодиспансера за получение взяток. По версии следствия, обвиняемая получила от пациентов 160 тысяч рублей. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает rostovgazeta.ru.

Волгоградская область

В Волгоградской области начали готовится к крупному паводку, сообщают novostivolgograda.ru. Середина января в регионе отличалась аномальными морозами и обильными осадками. Кроме того, в северных районах наблюдаются большие запасы снега. По словам синоптиков, февральская погода обещает быть не менее щедрой на осадки. В настоящее время гидрологическая обстановка в регионе оценивается как стабильная, но ближе к концу февраля ожидается резкая смена погоды.

Оренбургская область

В Орске фельдшер медицинского пункта поселка Биофабрика Глеб Модин три часа шел к пациентам по заснеженной дороге. По его словам, он не мог оставить жителей без медицинской помощи, пишет 56orb.ru. Попасть в этот небольшой поселок было трудно даже на автомобиле.

Тюменская область

В Тобольске на площадке строящегося ЖК произошло обрушение башенного крана, сообщает nashgorod.ru. По словам очевидцев, перед этим был слышен сильный грохот.

Омская область

Пенсионерка из Омска перевела мошенникам более 6 млн рублей, сообщает gorod55.ru. О том, что с ней общаются мошенники, пожилая женщина поняла, когда те попросили оформить ее кредит. До этого лжесотрудники банка попросили ее перевести все накопленные средства на «безопасный счет».

Башкирия

В нацпарке «Башкирия» в объектив фотоловушки попал один из самых быстрых млекопитающих на земле. Как пишет mkset.ru, им оказался заяц-русак. По словам специалистов, он может развивать скорость до 72 км/ч.

Хакасия

Полицейские поблагодарили сотрудницу сельского банка из Хакасии, которая сорвала планы мошенников. Как сообщает newkhakasiya.online, ей удалось уговорить пенсионерку не делать денежный перевод. 71-летняя женщина приехала в село Шира, чтобы перевести деньги «возлюбленному». «Врачу-ортопеду» якобы были нужны деньги, чтобы прилететь из Кувейта в Абакан.

Белгородская область

Белгородские предприятия пострадавшие от обстрелов со стороны ВСУ получат 250 млн рублей, сообщает bel.ru. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, в основном это предприятия малого и среднего бизнеса.

Пермский край

В Красновишерском округе Прикамья рысь загрызла домашнюю собаку, но так и не смогла унести с собой жертву, сообщает properm.ru.

Приморский край

Во Владивостоке мужчину задержали за неудачную шутку. Как пишет zr.media, поздно ночью он подошел к автомобилю, в котором спал водитель. Прохожий его разбудил и рассказал, что того «заказали». Владелец автомобиля начал сразу звонить в полицию, на что «весельчак» отобрал у него телефон и сумку. Теперь ему грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

Красноярский край

В Красноярске рыбак, дрейфовавший на отколовшейся льдине, врезался в мост и упал в Енисей. Как сообщает prmira.ru, льдина раскололась об опору моста, а находящийся на ней мужчина ушел под воду. Момент трагедии попал в объектив камеры наружного наблюдения.