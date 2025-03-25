Сейчас «максимально неудачное время» для наведения порядка на рынке услуг психологов, заявила замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева. Она напомнила, что этих специалистов не хватает, а они нужны в том числе участникам СВО и их близким.

Депутат отметила, что законопроект о регулировании деятельности психологов декларирует «хорошую и правильную» цель — это «очистить рынок от шарлатанов». Но в документе, добавила она, «кроются в случае его принятия очень серьезные ошибки».

«Нужно добавить, что Министерство обороны отметило: в стране не хватает психологов для реабилитации участников СВО. Так что сейчас максимально неудачное время для того, чтобы вводить какие-то новые ограничения в этой сфере», — сказала Авксентьева.

Парламентарий уточнила, что психологическая помощь нужна не только тем, кто побывал в зоне военной спецоперации, но и их близким.

«Это и матери, которые потеряли своих детей, это и супруги, которые месяцами находятся в ужасающей психологической ситуации, когда они ждут сообщения от своих близких каждый момент. <…> Очень многим сегодня требуются внимательные и чуткие профессионалы, но, повторюсь, в стране их на сегодняшний день и так не хватает», — отметила Авксентьева.

По ее словам, они опросили вместе с профессиональными психологами около 26 тыс. лиц, получающих такую помощь, и выяснилось, что 63% респондентов считают достаточным наличие у специалиста базового высшего образования и дополнительного профильного обучения. Депутат также заявила, что 92% опрошенных поддержали создание реестра квалифицированных профессионалов в сфере психологии.

Также Авксентьева озвучила еще одну проблему: по ее мнению, действующая в вузах система образования психологов больше затрагивают теорию, чем практику, в то время как участникам СВО и жителям приграничных районов требуется ровно обратное.

Чтобы «убрать с рынка дилетантов», рассказала парламентарий, «Новые люди» вместе с представителями этой сферы выдвигают следующие предложения: усилить контроль за качеством образования и увеличить количество практических часов; выдавать лицензии специалистам, прошедшим контроль качества; повысить статус дополнительного профобразования, чтобы оно приравнивалось по качеству к высшему.

«В-третьих, мы предлагаем сформировать профессиональное объединение, этическую комиссию и стандарты оценки эффективности проводимой терапии. Наша задача — создать прозрачную систему оценки психологов и развить программы дополнительного профессионального образования», — заявила она.

Запреты в этой сфере, по ее мнению, вряд ли будут эффективными.

В феврале 2025 года глава комитета по защите семьи Госдумы Нина Останина опубликовала законопроект, согласно которому психологи в России с 2030 года психологи смогут работать только в случае наличия у них высшего образования. Сам документ в случае одобрения вступит в силу с марта 2026 года.

Авторы инициативы считают, что за этот «переходный период» (с марта 2026 года до конца 2029-го) не соответствующие критериям психологи успеют получить профильное образование. Также их хотят обязать проходить повышение квалификации не реже чем раз в пять лет (по аналогии с медработниками).

Если специалист получил диплом за рубежом, то ему предлагается разрешить работать в России только после признания их образования или квалификации. Кроме того, психолог имеет право осуществлять частную практику при наличии трудового стажа не менее трех лет.

19 февраля вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил журналистам, что законопроект поможет защитить граждан от коучей без психологического образования: «Все эти разговоры на диване, все эти [советы], как стать миллиардером за пять часов, — это все [нуждается в] комплексе мер к тому, чтобы защитить права наших граждан, оградить их от того, что происходит сегодня абсолютно в бесконтрольном режиме».

Он предположил, что закон может вступить в силу с 2026 года.

По данным Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, в 2022—2023 годах в России насчитывалось до 76 тыс. дипломированных психологов, частной практикой занимаются около 50 тыс. из них.