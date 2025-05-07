Нынешний конфликт между Индией и Пакистаном, в рамках которого они дошли до обмена ударами, отличается от предыдущих более жесткими заявлениями, а приостановка соглашения двух стран о разделе ресурсов реки Инд может стать причиной действительно серьезного обострения, вплоть до ядерной войны. Такое мнение в беседе с RTVI высказал главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Сергей Лунев.

Он напомнил, что за последние три десятка лет на индо-пакистанских границах регулярно происходят столкновения и обстрелы, а в конфликте за контроль над территорией ледника Сиачен, где даже нет условий для жизни, погибли несколько тысяч пакистанских и индийских военнослужащих.

«Так что сказать, что это [нынешний обмен ударами] что-то совершенно новое, нельзя. Это следствие ненависти Индии к Пакистану, а Пакистана — к Индии. Но до войны пока дело не дошло, пока что это можно назвать конфликтом. Я так считаю: правительства [обеих стран] не стремятся к тому, чтобы произошла настоящая война, она сейчас не нужна ни Индии, ни Пакистану», — сказал эксперт.

По его словам, пока трудно спрогнозировать, как пойдет развитие ситуации дальше. Лунев отметил, что его больше всего тревожит приостановка Индией соглашения с Пакистаном от 1960 года о разделе ресурсов Инда.

Река Инд в основном течет по территории Пакистана, но его истоки расположены на территории Индии. Документ был подписан сторонами из-за опасений пакистанских властей по поводу того, что их соседи в случае конфликта могут перекрыть воду, что приведет к засухе и голоду в мусульманской республике. Нью-Дели ни разу за годы конфликта, даже после крупных террористических нападений, не прерывал действие этого соглашения. Но 23 апреля 2025 года, на следующий день после убийства террористами 26 туристов в городе Пахалгам в спорном регионе Джамму и Кашмир, Индия впервые приостановила действие договора, обвинив Пакистан в поддержке терроризма.

«Это тот вопрос, который может привести даже к ядерной войне. Дело в том, что река Инд — это основа для сельского хозяйства Пакистана и гарантия жизни десятков миллионов человек. <…> И уже был случай, когда индийские политики заговорили о том, что это неудачный договор для Индии, они тогда пригрозили ядерным оружием. А сейчас Индия приостановила действие этого договора, начала некоторые конкретные действия в истоках проводить, и это, действительно, уже причина самого серьезного конфликта», — пояснил собеседник RTVI.

Теракт в Пахалгаме в живописной Байсаранской долине Джамму и Кашмира произошел 22 апреля — тогда несколько вооруженных боевиков вышли из леса и расстреляли туристов-немусульман. Погибли 26 человек, в том числе местный мусульманин-экскурсовод, который попытался отобрать у нападавших оружие.

Индия обвинила Пакистан в поддержке терроризма, выслала пакистанских дипломатов и закрыла границы. Пакистан отверг обвинения и в ответ закрыл воздушное пространство. В ночь на 7 мая Индия в ответ на теракт начала военную операцию под названием «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Пакистан отреагировал ударами по целям в Индии и утверждает, что сбил несколько индийских истребителей.

Как рассказал РБК окружной магистрат Нью-Дели Санни Сингх, в городе прошли учения для подготовки к воздушным налетам, они проходили в международном аэропорту Индиры Ганди, школах, рынке, офисных зданиях и так далее.

Reuters назвало обмен ударами между Индией и Пакистаном «самыми серьезными боевыми действиями за последние два десятилетия между ядерными державами». Впервые с третьей индо-пакистанской войны 1971 года ракетным атакам подверглась густонаселенная пакистанская провинция Пенджаб, отмечает агентство.

Bloomberg при этом напоминает, что очередное cтолкновение двух ядерных держав вряд ли удивит тех, кто знаком с историей их взаимоотношений.

Специалист по Южной Азии Майкл Кугельман сказал Politico: «Это две сильные армии, которые, даже имея ядерное оружие в качестве сдерживающего фактора, не боятся применять друг против друга значительные объемы обычных вооруженных сил. Риски эскалации реальны. И они вполне могут возрасти, причем быстро».