Американские вооруженные силы накапливают оружие «невиданными темпами», написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Только что провел отличную беседу с нашими военными руководителями. Это самые сильные вооруженные силы, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие невиданными ранее темпами в нашей стране», — заявил американский лидер.

Трамп также выразил надежду, что Вашингтону никогда не придется использовать это вооружение.

29 мая министерство энергетики США сообщило о серийном производстве первой ядерной бомбы свободного падения B61-13. В Национальном управлении ядерной безопасности США (NNSA) пояснили, что новая модификация семейства B61 была создана досрочно и стала одним из самых оперативно разрабатывавшихся видов оружия со времен холодной войны.

До этого Трамп также говорил о запуске массового производства гиперзвуковых ракет. По словам американского президента, чертежи ракет якобы были похищены «русскими» в период президентства Барака Обамы.

«Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах … Их (чертежи.— Прим.ред.) украли при Обаме. Они украли их. Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло», — заявил президент США выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте.

B61 считают самым старым и универсальным оружием в ядерном американском арсенале. В 2008 году стартовала разработка версии B61-12, максимальная мощность которой 50 килотонн. Ее производство началось в 2021 году. Этими бомбами заменят B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10, их разместят на истребителях F-35A. Defense News отмечало что B61-13 получит аналогичную с B61-7 мощность и заменит некоторые старые версии свободнопадающих бомб. По информации Федерации американских ученых (FAS), максимальная мощность B61-7 — 360 килотонн.