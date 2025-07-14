Многодетная мать утонула в Ковылкинском районе Мордовии, пытаясь спасти ребенка, сообщил в телеграм-канале глава республики Артем Здунов. У погибшей осталось 10 детей, самому младшему из которых — меньше года.

По словам Здунова, 13 июля семья Юдинцевых приехала отдыхать к берегу реки Мокша — пока отец был около палатки, мать с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя дочь — Наталья и старшая дочь в семье спасли девочку, однако сами выбраться не смогли.

«Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребенку нет и года. 10 детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написал глава Мордовии.

Он отметил, что республиканское правительство возьмет эту трагическую ситуацию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых обеспечит заботой и опекой.

«Прошу всех быть максимально осторожными на воде — берегите себя и своих близких», — добавил Здунов.

В субботу, 12 июля, на пляжах Московской области погибли четыре человека, шестеро пострадали, пишет Mash. В Подольске на Беляевском пляже во время катания на сапборде погиб 18-летний парень, на озере в Ступине утонул 33-летний мужчина, в Ногинске на пруду в СНТ «Алешинские сады» погиб 41-летний мужчина, а на пляже «Живописная бухта» в Красногорске скончался 31-летний мужчина.

Что касается пострадавших, то среди них 45-летний мужчина, который решил в нетрезвом виде купаться на Филимоновском карьере в Павловском Посаде, тонущего спасли очевидцы. В деревне Новоботово 31-летняя девушка врезалась в дерево во время катания на ватрушке на пляже «Остров», а в Одинцово чуть не утонул 13-летний мальчик. Мужчину и еще двух тонущих женщин сотрудники МЧС вытащили из Москвы-реки.