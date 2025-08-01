У американского исполнителя Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма, об этом он сообщил в Instagram*. По словам артиста, на выступлениях он испытывал сильную невралгию, усталость или тошноту

«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз «болезнь Лайма». Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — пояснил Тимберлейк.

По его словам, жизнь с этой болезнью «может быть невыносимо изнурительной, как морально, так и физически».

«Когда мне впервые сообщили диагноз, я, конечно же, был шокирован. Но, по крайней мере, я понимал, почему я выхожу на сцену, испытывая сильнейшую невралгическую боль или просто дикую усталость или тошноту», — написал Тимберлейк.

Певец также отметил, что гордится тем, что продолжил концерты, несмотря на заболевание.

Тимберлейк с начала лета выступил в Великобритании, Эстонии, Польше, Люксембурге, Грузии, Австрии, а также в Азербайджане. По данным Billboard, этот тур принес артисту $73,2 млн и позволил ему войти в топ-10 самых успешных гастролирующих исполнителей за первое полугодие 2025 года.

The Hollywood Reporter пишет, что заявление исполнителя прозвучало на фоне критики его выступлений. Поклонники Тимберлейка жаловались на вялость певца, отсутствие танцев, опоздания и завершение концертов раньше времени.

Помимо Тимберлейка, о болезни Лайма ранее говорили Аврил Лавин, Джастин Бибер, Шанайя Твейн, а также модель Белла Хадид.

Болезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз, передается через укусы зараженных иксодовых клещей. Согласно информации ВОЗ, инфекция распространена преимущественно в странах Северного полушария. Вызывает заболевание бактерия рода Borrelia, которая поражает кожу, суставы и нервную систему человека. При этом медики отмечают, что болезнь не передается от человека к человеку бытовым путем, но есть риск передачи инфекции от матери к ребенку во время беременности.

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