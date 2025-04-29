Хоккейный клуб (ХК) ЦСКА прекратил сотрудничество с тренерским штабом во главе с Ильей Воробьевым. Пресс-служба клуба сообщила, что решение связано с невыполнением задачи, поставленной перед командой на сезон 2024/2025.

«Принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом. О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», — отметила пресс-служба ХК ЦСКА.

Воробьев в разговоре ТАСС подтвердил свое завершение карьеры в клубе. «Да, это правда», — сказал тренер агентству.

В начале апреля ЦСКА проиграл минскому «Динамо» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ, завершив борьбу в Кубке Гагарина. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах, напоминает «Чемпионат».

После поражения ЦСКА в Кубке Гагарина «Чемпионат» писал, что проблемы нынешнего состава команды «зарыты гораздо глубже», чем в тренерском штабе. Как указывало издание, хоккеисты отыграли вместе всего сезон, «толком не привыкнув к реалиям КХЛ», также перед плей-офф команда лишилась нескольких ведущих игроков.

«Посыпать голову пеплом и требовать немедленной отставки тренерского штаба Воробьева — самое легкое, что сейчас можно сделать. Важно разобраться в ситуации», — отмечал «Чемпионат».

Илья Воробьев работал с ЦСКА с марта 2024 года, его контракт действовал до завершения сезона‑2025/26. До этого тренер дважды возглавлял магнитогорский «Металлург» (2015-2017, 2019-2023), а также работал в питерском СКА (2018-2019).

Во время работы Воробьева в ЦСКА неоднократно ходили слухи о его увольнении. 15 апреля пресс-служба клуба писала, что сообщения о переговорах на пост главного тренера команды «являются провокацией и не соответствуют действительности».