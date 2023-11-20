В Татарстане производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» незаконно добывало песок для строительства космодрома «Восточный», в Приморье алабай вцепился трижды укусил 7-летнюю школьницу за голову, нанеся тяжкий вред ее здоровью, а в Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами и автомобилями. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье экс-директор Института подготовки кадров высшей квалификации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» стала фигуранткой уголовного дела. По данным следствия, подозреваемая получила 20 тысяч рублей от мужчины. За это ему пообещали, что он успешно сдаст вступительный экзамен в аспирантуру, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Глава СКР взял на контроль расследование убийства детей в Удмуртии. По данным следствия, в Кезском районе из-за неприязни к жене мужчина ударил 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом в сердце, пишет udm-info.ru. Задержанному предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей.

Республика Татарстан

Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» незаконно добывало песок для строительства космодрома «Восточный». Суммарный ущерб составил почти 18 млн, пишет inkazan.ru. Ранее дирекция космодрома подавала несколько исков с требованием взыскать с ПСО «Казань» за ряд нарушений. Однако суд отказал, дирекция опротестовала решения.

Волгоградская область

В Волгограде завершено расследование по делу о гибели ребенка от побоев и зверском избиении 47-летнего мужчины. На скамье подсудимых окажется 36-летняя женщина с садистскими наклонностями, пишут novostivolgograda.ru.

Свердловская область

Вечером 19 ноября в Артемовском восьмилетняя девочка провалилась под лед и утонула, пишет tagilcity.ru. При этом всего в 150 метрах от места трагедии расположен мост через речку.

Приморский край

Алабай вцепился 7-летней девочке в голову в Приморье. Как пишет vostokmedia.com, собака трижды укусила школьницу за голову, нанеся тяжкий вред здоровью ребенка. Следователи начали расследование для выявления всех обстоятельств произошедшего, а ответственные за безнадзорное поведение собаки будут привлечены к уголовной ответственности.

Пермский край

В Пермском крае начальник пожарного караула заколол ножом бывшего друга из-за жены. Как пишет properm.ru, убийца и его жертва раньше дружили, а женщина, из-за которой произошел конфликт, была женой жертвы. Мужчина бил ее и унижал, в итоге супруга ушла от мужа и вышла за его друга. Супруг женщины отдыхал в бане, вспомнил, что пришлось пережить любимой, и решил отомстить за нее.

Красноярский край

В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами и автомобилями. Как пишет prmira.ru, теплоход двигался по маршруту Даурск — Черемушки на Красноярском водохранилище. В это время произошел обрыв сцепки между теплоходом и паромом, в результате этого судно повредило корпус и произошло частичное затопление. В это время на судне находились десять пассажиров и шесть автомобилей. Никто не пострадал.