В Санкт-Петербурге задержан пастор местной лютеранской церкви святых Петра и Павла (Петеркирхе) Михаэль Шварцкопф. Об этом 25 сентября сообщили РИА Новости в канцелярии архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России.

В паблике Петеркирхе во «ВКонтакте» пишут, что задержание произошло накануне, 24 сентября.

«Вчера был задержан наш пастор Михаэль Шварцкопф. Пока официальной информации о причинах и сроках у нас нет», — говорится в публикации.

Как утверждает «Фонтанка», пастора готовят к депортации как нежелательное лицо. По информации издания, Шварцкопфа доставили в один из отделов Московского района. В общине «Фонтанке» рассказали, что адвоката к нему не пустили.

Поводом для задержания, по предварительной информации издания, стала «фиктивная регистрация» Шварцкопфа в служебной квартире, где он якобы не живет в действительности. Полиция установила это, опросив соседей, говорится в публикации.

На сайте Петеркирхе Шварцкопф пишет о себе, что родился и вырос в ГДР, имеет математическое и теологическое образование. Стал пастором в Германии в 2002 году, в Петеркирхе служит с сентября 2013 года. С сентября 2014-го является представителем архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви России.

Шварцкопф женат на гражданке России, у него самого есть вид на жительство, уточняет 47news.