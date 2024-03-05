Скандал с перехватом разговора офицеров ВВС ФРГ не приведет к новой эскалации между Россией и НАТО, но ее нельзя допустить в дальнейшем. Такое мнение RTVI высказал член комитета бундестага по обороне Ян Нольте (фракция «Альтернатива для Германии»). По мнению депутата, с международно-правовой точки зрения Германия пока не вовлечена в военный конфликт, однако канцлер Шольц «находится под давлением».

«Я мог бы лучше оценить весь масштаб [скандала], если бы мы обсудили это в комитете по обороне. Но теперь уже ясно, что бундесверу неловко, что он позволил так легко себя прослушать. Что именно произошло, мы до сих пор не знаем. Но то, что офицеры были слишком неосторожны, кажется вполне определенным. Непрофессиональное поведение знакомо, наверное, каждой армии. Важно выяснить, что пошло не так», — заявил Ян Нольте RTVI.

По словам Нольте, во всей этой ситуации «нет ничего хорошего».

«Даже то, что говорили о том, как можно было бы скрыть причастность Германии к атакам с помощью ракет Taurus, — в этом нет ничего хорошего. Однако офицеры в конце записи сами сказали, что такое участие Германии было бы «красной чертой», которую нельзя переступать», — обратил внимание депутат.

По мнению Нольте, немцы «не должны предоставлять Украине ни оружие, ни целевые данные».

«Большинство немцев выступают против поставок Taurus. И поставки ничего не изменят в ***** [военном конфликте]. Олаф Шольц может опираться на этот аргумент, и я считаю, что он останется при своем «нет». Хотя Великобритания и Франция, похоже, оказывают давление. Трудно оценить, что происходит за кулисами», — считает член комитета бундестага по обороне.

Собеседник RTVI уверен: «Скандал сам по себе, скорее всего, не приведет к эскалации».

«Отношения [между Германией и Россией, НАТО и Россией] сейчас и так плохи, как почти никогда раньше. К эскалации могли бы привести [реальные] поставки Taurus. Ведь не знает, что бы Украина атаковала с их помощью. Опасность возникла бы, если бы Германия поставляла оружие, подобное Taurus, которое бы затем использовалось, например, для обстрела министерств в России. Это была бы прямая эскалация», — уверен политик.

При этом депутат «Альтернативы» не согласен с тезисами, что Германия оказалась вовлеченной в военный конфликт.

«На этот предусмотрены международно-правовые разъяснения. Германия была бы вовлечена, если бы с немецкой земли взлетали истребители или если бы Германия передавала бы данные о целях или другие важные данные. А вот уже обучение украинских солдат — это серая зона. Но я не думаю, что такие тонкости являются решающими», — отметил немецкий депутат.

«Если Олаф Шольц и офицеры, участвовавшие в записи, правы, то США, Великобритания и Франция уже давно вовлечены [в конфликт] без какой-либо прямой эскалации между Россией и НАТО. Чего мы все хотим избежать, так это военного столкновения между Россией и НАТО. Тогда бы мы быстро оказались на грани ядерной войны, которая не знает победителя. Тогда мы все потерпим поражение», — заключил Нольте.

RTVI обратился за комментариями к членам профильного комитета бундестага по обороне и от других фракций. В том числе к его председателю Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая представляет либеральную Свободную демократическую партию Германии (СвДП входит в правящую коалицию). Однако ответов пока не последовало, а один из депутатов (ХДС) отказался от комментариев «из-за графика».