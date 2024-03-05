Союзники Берлина после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (ВС Германии) призвали страну усилить меры безопасности в отношении секретной информации, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, представители стран НАТО выразили обеспокоенность по поводу небрежности в области оперативной безопасности, в том числе использования участниками разговора коммерческой незашифрованной платформы Webex.

Один из опрошенных чиновников назвал меры немецкой стороны непрофессиональными, заявив, что подобного можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажей по безопасности, но не от представителей ВС, отмечает Bloomberg.

Еще один чиновник признался, что оплошность Берлина не вызвала удивления, тогда как третий собеседник агентства заявил, что утечка, вероятно, приведет к ужесточению мер по всем направлениям, особенно в Германии.

По сообщению Bloomberg, утечка разговора офицеров бундесвера привела к очередному разладу между Германией и ее союзниками по поводу поставок Украине высококачественного оружия, а также вызвала раздражение Парижа и Лондона.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне скандала с прослушкой бундесвера заявила об усилении мер по защите от шпионажа. «Мы еще больше усилили наши меры защиты от шпионажа и дезинформации и постоянно реагируем на текущие события», — сказала Фезер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По словам главы МВД ФРГ, российский «пропагандистский аппарат» хочет «дискредитировать» Германию и «расколоть» немецкое общество. «Ничего этого [президенту России Владимиру] Путину не удастся», — утверждает Фезер.

Скандал с прослушкой

Главред российского госканала RT Маргарита Симоньян 1 марта заявила, что ей передали аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров ВС Германии, которые обсуждали, как «будут бомбить Крымский мост» и как это сделать так, чтобы «Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю».

Позже Симоньян опубликовала 38-минутную запись разговора на немецком языке, в котором, как утверждается, участвовали в том числе начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц. По словам Симоньян, разговор был записан 19 февраля.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — заявил Фенске, слова которого приводятся в опубликованной Симоньян расшифровке беседы.

Русская служба Би-би-си утверждает, что если прослушать всю запись, то «становится ясно, что военные обсуждают не планы удара по Крымскому мосту (в записи его называют “мост на востоке”), а вопрос поставки в Украину ракетных систем Taurus и то, как дальше Киев мог бы эти ракеты использовать». При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц уже не раз выступал против поставок Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus, отмечая, что подобный шаг может привести к втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией.

ТАСС в понедельник, 4 марта, сообщил, что посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф в связи с разговором германских офицеров был вызван в МИД России. Сам Ламбсдорф после этого заявил агентству DPA, что посетил российский МИД не по процедуре вызова, а по «приглашению поговорить на различные двусторонние темы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 марта потребовала от Берлина объяснений по поводу утечки разговора военных ФРГ, подчеркнув, что «попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что запись разговора офицеров ФРГ свидетельствует, что в германском военном ведомстве предметно обсуждают планы ударов по территории России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выражал мнение, что перехваченный разговор офицеров бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией. По оценке немецкой вещательной организации Deutsche Welle*, в связи с утечкой разговора «вопросов пока больше, чем ответов, но ясно одно: в немецкой армии разразился самый крупный связанный с Россией шпионский скандал за многие годы».

* внесена Минюстом в реестр иноагентов