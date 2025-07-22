На пленарном заседании Госдумы 22 июля ее председатель Вячеслав Володин пристыдил и пригрозил лишить аккредитации журналистов, снимающих на видео 88-летнюю Валентину Терешкову, которой «сложно передвигаться». Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

«Коллеги, не стыдно вам? Ей сложно передвигаться. Ей помогают», — отметил спикер Госдумы, напомнив, как в конце июня СМИ «провоцировали повестку», когда глава фракции «Единой России» Владимир Васильев с трибуны заметил, что Терешковой плохо, и прервал выступление.

Володин призвал представителей журналистского сообщества посмотреть «требования парламента Англии в отношении съёмок внутри парламента» и взять их за основу, чтобы повышать уровень парламентской культуры среди тех, кто освещает работу Госдумы «годами, а то и десятилетиями — и любит снимать то, что на потребу». По его словам, сотрудникам СМИ следует задуматься и представить себя в положении человека, нуждающегося в помощи.

«А если со стороны вот так будут снимать, к чему мы придём? А? Коллеги, что не так говорю? Просто все, знаете, боятся это сказать. <…> Поэтому, коллеги, вот если ещё такое повторится, ничего личного. [Есть] право взять и лишить аккредитации. И мы это делали, и депутаты поддержали. Причём сейчас многих нет здесь СМИ и телекомпаний, которые там у себя ходят по половице, а здесь они считают, что другие стандарты. Нам не нужны двойные стандарты. Но в основе всего лежит порядочность, совесть, забота о старших, и любовь, и, конечно, культура», — заявил председатель Годумы.

Володин пояснил, что правильное отношение к старшим — «уважение, сострадание, эмпатия» — должно воспитываться в человеке его родителями «с молоком». Он также указал пресс-службе Госдумы, чтобы она «слышала это и разговаривала с теми, кто такое себе позволяет».

Напомним, 24 июня на пленарном заседании Госдумы Васильев, выступая с трибуны, обратил внимание депутатов на то, что Терешковой стало плохо. Володин тогда сделал коллегам замечание, призвав не создавать ажиотаж вокруг ее состояния, а потом раскритиковал журналистов за преувеличенное внимание к случившемуся.

«Ей [Терешковой] надо было выйти на встречу. Она пошла по проходу, но так как когда Валентина Владимировна идет по залу, обязательно найдется много депутатов, которые хотели бы с ней обняться, поздороваться. И образовалась толпа в буквальном смысле. Но все любят жаренькое, все любят происшествия», — возмутился спикер Госдумы.

По его словам, у Терешковой «со здоровьем замечательно», а ажиотаж вокруг этого случая демонстрирует низкий уровень публичной культуры журналистов, которым следует научиться «подумать, прежде чем что-то сказать».