Не менее 17 лыжниц пострадали в Сочи в пятницу, 8 марта, из-за массового завала на Всероссийской спартакиаде учащихся; в больнице все еще остается одна лыжница. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе связала произошедшее с «очень низким» уровнем подготовки лыжниц и столкнулась с резкой критикой со стороны спортивных журналистов.

Как отмечает портал «Спорт Экспресс» («СЭ»), ЧП произошло во время женского масс-старта на 10 км. Спортсменки не удержали равновесие на скоростном участке трассы из-за сильного тумана. Один из очевидцев рассказал порталу Sports, что «визги и вопли девочек» были слышны в 20-30 метрах, и спортсменки «просто кричали от боли».

«Девочки [из-за тумана] вслепую ехали со спуска, начали плужить, тормозить, зацепились за эту снежную кашу — и произошел завал. Страшнейший завал! Мы в тот момент как раз проходили рядом с трассой. В 20-30 метрах слышали визги и вопли девочек, они просто кричали от боли. Ну прям страшно было», — рассказал участник Спартакиады Корней Корнев.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала «СЭ», что изначально «было госпитализировано 17 человек с разными травмами», но потом «выпустили всех, кроме одной спортсменки».

Потом она говорила «Матч ТВ», что «одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку». «Больше, к счастью, ничего нет», — заверила руководитель федерации.

В экстренных службах рассказали ТАСС, что из 17 пострадавших 15 находятся на амбулаторном лечении, а две лыжницы госпитализированы. Сейчас в больнице остается одна лыжница «с сотрясением головного мозга и ушибами», ее состояние оценивается как «стабильное», добавил источник агентства.

«Ничего страшного, господи»

Вяльбе уверена, что не произошло «ничего страшного», а в случившемся виноваты сами лыжницы. «Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — цитирует ее «Спорт Экспресс».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал найти виновных и привлечь их к ответственности. Он отметил, что пострадавшие получили «сложные переломы», и назвал завал «преступлением», виновники которого должны «ответить по закону». Губерниев признал, что «туман спустился незаметно», но задался вопросом, почему в таком случае гонку не остановили.

«Рейс-директор соревнований кто? Товарищ [Игорь] Беломестнов, который заместитель Вяльбе? Ребят, вы на своем месте вообще хоть немножко работаете? Я считаю, это преступление и люди должны ответить по закону. Кто те люди, которые проводят такие соревнования? Козлы и придурки», — возмутился Губерниев.

Спортивный журналист Василий Уткин оскорбительно высказался о Вяльбе, заявив, что «ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит».

Технический делегат ФЛГР Игорь Беломестнов предположил, что лыжницы могли упасть из‑за испуга, поскольку тренеры громко предупреждали их о первом падении. По его словам, со стороны организаторов «необдуманных поступков» не было.

«Когда первые лыжницы проезжали этот учаcток, одна вторую накатила и решила тормозитьcя. И в этот момент не cправилаcь, врезалаcь. <…> И как только первое падение произошло, тренеры на трассе начали кричать, предупреждать. И этот крик мог повлиять на спортсменок, испугать», — поделился Беломестнов с «Газетой.ру».

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что «ситуация была внештатной», и в ней «прежде всего сказалась слабая подготовка самих спортсменов», поэтому на рыхлом снегу «из‑за не совсем правильного движения одной‑двух спортсменок создался завал».

«Трасса в Сочи действительно сложная, ее делали под Олимпиаду [2014 года]. Выбор места проведения соревнований — не прерогатива ФЛГР, его выбирает Министерство спорта», — сказал Бородавко.

Соревнования проходили на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи. Прокуратура Адлерского района инициировала проверку по факту массового завала лыжниц, в рамках которой «будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц», отметили в ведомстве.