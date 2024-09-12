Название нового бренда косметики O HUI (Ohui) южнокорейской компании LG каждый будет воспринимать «в меру своей испорченности», полагает российская балерина Анастасия Волочкова. В беседе с «Газетой.Ru» артистка заявила, что не видит ничего зазорного в названии компании.

По словам Волочковой, «бурно обсуждают» такие вопросы люди, «которым нечем заняться».

«Каждый думает в меру своей испорченности. Может, это недолюбленные люди какие-то, у которых что-то не в порядке с сексуальной жизнью. Откуда мы знаем?» — отметила Волочкова.

По ее мнению Волочковой, главное в любой косметике не название, а качество. «Если качественная косметика, то я не обращаю внимания на название бренда. Я лично пользуюсь японской косметикой, поэтому она по-другому называется», — добавила балерина.

В то же время Волочкова не дала прямого ответа на вопрос о том, стала ли бы она пользоваться косметикой Ohui. По ее словам, «такое впечатление, что в стране нет других проблем».

Как сообщило агентство РИА Новости, 10 сентября в базе Роспатента появилась заявка от ушедшей из России южнокорейской компании LG на регистрацию нового товарного знака Ohui. Под таким брендом планируется выпускать в России кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства.

Согласно информации на сайте компании, бренд O HUI существует с 1997 года и является частью подразделения LG Life & Health Co. Компания уверяет, что разрабатывает свою продукцию с учетом лабораторных инновационных исследований. Косметика O HUI считается люксовым брендом.