Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, одновременно подписав с Россией документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны. Документ был подписан в ходе визита в эту страну замглавы российского военного ведомства Юнус-Бека Евкурова, сообщили местные СМИ.

Как отметило агентство Associated Press, военная хунта Нигера аннулировала два ключевых военных соглашения в понедельник, 4 декабря.

В заявлении МИД Нигера говорилось, что правительство решило «отозвать привилегии и иммунитеты, предоставленные» в рамках Миссии военного партнерства ЕС в Нигере, и больше «не имеет юридических обязательств», связанных с этим партнерством.

Кроме того, было объявлено о роспуске Миссии ЕС по наращиванию гражданского потенциала (EUCAP Sahel Niger), учрежденной в 2012 году для укрепления сектора внутренней безопасности Нигера.

Нигерское государственное агентство ANP 4 декабря сообщило, что министр обороны Нигера Салифу Моди и замглавы Минобороны России Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.

Агентство также опубликовало совместную фотографию Моди и Евкурова. Кадр с Евкуровым опубликовал также портал Альянса государств Сахеля (AEC, организация коллективной обороны Нигера, Буркина-Фасо и Мали, созданная в сентябре).

Как сообщило агентство «Африканская инициатива» («АИ»), делегация во главе с Евкуровым посетила не только Нигер, но и Ливию и Мали. По словам военно-дипломатического источника, российская делегация обсудила с руководством этих стран сроки замены бойцов ЧВК в Африке на контингент Вооруженных сил России.

«Обсуждались вопросы экономического и военно-технического сотрудничества. А также о замене ЧВК на вооруженные силы Российской Федерации в начале следующего года», — рассказал неназванный собеседник «АИ».

По его словам, речь шла о сроках прибытия российских военных советников и контингентов, развертывании дополнительных представительств и создании инфраструктуры.

В ноябре «Африканская инициатива» сообщала о создании в ВС России отдельной структуры для координации военного присутствия в Африке. По данным «АИ», помимо военно-технического сотрудничества и борьбы с терроризмом, корпус займется строительством инфраструктуры и решением гуманитарных проблем, включая сложную эпидемиологическую обстановку на отдельных территориях. Руководство структуры курирует Евкуров, сказано в публикации.

В ЕС выразили сожаление в связи с отказом властей Нигера от европейских миссий. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что в течение 11 лет присутствия в Нигере EUCAP Sahel Niger «поддерживала силы внутренней безопасности в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией».

Миссия EUCAP Sahel Niger подготовила более 20 тыс. сотрудников сил внутренней безопасности и активно способствовала разработке национальной стратегии внутренней безопасности Нигера.