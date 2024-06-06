На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Запорожский области Евгений Балицкий заявил о возможном появлении нового федерального округа России, куда войдут четыре новых региона и Крым. На вопрос о сроках этого события глава Запорожья уклончиво ответил: «Когда решит президент». Депутаты Госдумы, комментируя RTVI этот анонс, разошлись в оценках.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — RTVI

Необходимость создания федерального округа была понятна достаточно давно. Важно интегрировать регионы в российское правовое и экономическое поле. Совместно с депутатами региональных законодательных собраний мы очень много работали на площадке Госдумы над решением этого вопроса.

Нужно устранить бюрократические препятствия и обеспечить уверенность для бизнеса. Жители новых регионов должны получать такой же уровень комфорта и услуг, как и в других регионах.

Крым, Севастополь, новые регионы связаны экономически и исторически, у них схожие особенности. Работа в рамках одного округа позволит эффективнее реализовать инфраструктурные проекты на благо людей.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой

— RTVI

О том, чтобы создать федеральный округ, который объединил бы новые регионы плюс Крым, разговор идет достаточно давно. Считаю это достаточно очевидным и закономерным. Не вижу здесь никакой сенсации в том смысле, что это совершенно понятный инструмент для развития регионов.

Надо понимать, что структура экономики новых регионов радикально отличается от остальной части Российской Федерации, а политические институты только-только сформированы.

Поэтому наличие федерального округа, наличие полпреда позволит более оперативно, быстро и гибко довести все составляющие, как экономического, политического, так и общественного и гражданского характера в новых регионах, до определенного стандарта, который существует в России.

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов — RTVI

Трудно сказать, почему это происходит только сейчас, вроде бы как там новая структура управления, поэтому, может быть, под это и подгадали. Действительно странно, что новые регионы не были оформлены в новый округ.

Что касается кандидата на пост полпреда президента, то думаю, там кадровая скамейка длинная, судя по тем перестановкам, которые сейчас идут совершенно неожиданно, могут быть чудеса, какие угодно.

Зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ)

По мере возвращения России исторических территорий вопрос расширения на них структуры госуправления логичен. Но, несмотря на красивое название «Новороссия», я бы не стал создавать новый федеральный округ только из территорий бывшей Украины, а наоборот, закреплял бы их за «старыми» российскими регионами и округами, дабы исключить фантомные квазигосударственные украинские боли (особенно в случае добавления новых субъектов федерации) даже в теории.

Никакой республики Новороссия в составе России в перспективе быть не должно (особенно с какими-нибудь «проверенными януковическими» кадрами, на которых пробу ставить негде, во главе) — только их вхождение в Россию посубъектно, без формального или неформального своего «украинского» объединения с рисками латентной «самостийности».

Подчеркну: высказываю личное экспертное мнение как историк и русский человек, родившийся на Украине, а не как депутат. Поэтому не пишите идиотское «в Госдуме раскритиковали».

Если очень хочется, напишите «в Самарском университете оценили идею». Хотя к тому, что я здесь пишу сейчас, ни Дума, ни Университет отношения не имеют. Зато имеет отношение история.