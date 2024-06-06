30 сентября президент России Владимир Путин, руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы пророссийских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о присоединении этих территорий к Российской Федерации.

В ответ на решение Москвы США ввели новые санкции против высокопоставленных российских чиновников. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.