В ближайшее время в России может быть создан новый федеральный округ, который, предположительно, может получить название Новороссия. В его состав войдут Крым, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, заявил в разговоре с РИА Новости запорожский губернатор Евгений Балицкий.
«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — сказал он.
По словам главы региона, этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне.
30 сентября президент России Владимир Путин, руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы пророссийских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о присоединении этих территорий к Российской Федерации.
В ответ на решение Москвы США ввели новые санкции против высокопоставленных российских чиновников. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
В сентябре 2022 года Балицкий уже говорил о создании нового федерального округа, в который могут войти присоединенные к России территории. Кроме того, об этом сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
По информации издания, в качестве основного кандидата на пост полпреда округа будет рассматриваться бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Позже в телеграм-канале Brief появилась информация о том, что Рогозин отказался возглавить «будущий Крымский федеральный округ».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал комментировать информацию «Ведомостей» о создании нового федерального округа и назначении Рогозина его полпредом. По словам Пескова, подобные решения Кремль «никогда не анонсирует».