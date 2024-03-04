Бывший постпред США при ООН и основной конкурент экс-президента Дональда Трампа Никки Хейли одержала первую победу в президентских праймериз, пишет The New York Times. Голосование прошло в Вашингтоне, округ Колумбия.

Хейли сумела набрать 62,8% голосов, Трамп — 33,3%. На праймериз в Вашингтоне разыгрывались голоса 19 делегатов, которые примут участие в июльском съезде республиканцев и выберут официального кандидата от партии на пост президента.

В округе Колумбия кандидат, который набрал более 50% голосов простых избирателей, получает голоса всех делегатов.

До голосования в столице Хейли побеждала только на праймериз республиканцев в Неваде, однако это не повлияло на процедуру выдвижения в кандидаты на пост президента — необходимые для этого голоса разыгрывались на проводившихся параллельно кокусах, в которых Хейли не участвовала.

Внутрипартийные выборы в США проводятся в формате кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, а кокусы — неформальные встречи, которые проходят по инициативе членов партии, на них обсуждают вероятных кандидатов в президенты. 5 марта пройдет так называемый «супервторник», когда предварительные выборы пройдут сразу в 16 штатах.

Associated Press называла праймериз в американской столице «лучшим шансом» Хейли на победу. При этом Трамп выиграл праймериз уже в семи штатах и одной островной территории США, в том числе в Южной Каролине, где Хейли с 2011 по 2017 годы была губернатором.