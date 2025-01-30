Распространяемая в Сети информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров после новогодних праздников «пропал» из информационного поля и не появляется на официальных мероприятиях, являются «вбросами» от «недоброжелателей» и «провокаторов». Об этом «Чечне Сегодня» сказал министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в комментарии «Чечня Сегодня».

По словам главы ведомства, в Чечне к таким «вбросам» уже привыкли.

«Как говорится, этого никогда не было и вот опять повторяется», — отметил он.

Дудаев пояснил, что с начала года глава республики «активно приступил к выполнению своей деятельности, держит все вопросы на личном контроле», а аспекты его работы «из открытой официальной части» публикуются на различных платформах.

Глава ведомства напомнил, что Кадыров был на пятничных молитвах в мечети Грозного 10 и 17 января, 15 января проводил глава Чечни инспектировал реконструируемую в Грозном улицу Асланбека Шарипова, а 26 января принимал технику на нужды военной операции от Минсельхоза республики.

Также министр отметил, что с 13 января Кадыров официально находится в отпуске, распоряжение опубликовано на его сайте.

«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 13 января 2025», — сказано в документе.

На этот период обязанности главы республики Кадыров возложил на председателя правительства Чечни Магомеда Даудова.