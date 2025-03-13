Численность педагогических работников в государственных и муниципальных школах продолжила снижаться в 2023/2024 учебном году. Педагогов стало на 0,24% меньше, чем годом ранее, следует из данных статистического сборника «Индикаторы образования: 2025», подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, с которым ознакомился RTVI. При этом в частных образовательных организациях число педагогических работников за тот же период выросло на 9%.

Тренд на снижение числа школьных учителей продолжается с 2020/2021 учебного года — тогда в школах было занято 1,087 млн учителей (без учета совместителей), а к 2023/2024 учебному году их количество снизилось до 1,074 млн учителей. За три года система образования потеряла как минимум 12,6 тыс. учителей.

В государственных и муниципальных школах число учителей сократилось на 1,4% или на 15,6 тыс. чел., но выросло количество логопедов (+17,8% за три года), психологов (+9%) и социальных педагогов (+0,5%). В частных школах тенденция обратная: там за три года прибавилось 4,6 тыс. чел. (+16,8%)

Нагрузка на одного учителя выросла за три года в государственных школах с 19 учеников до 20. В частных школах, наоборот, за этот же период нагрузка сократилось с 12 до 11 учеников на одного учителя.

На других уровнях образования ситуация с кадрами похожая: число педагогических работников детских садов (без внешних совместителей и работников по договорам ГПХ) в 2023 году сократилось на 4,7% в сравнении с 2020 годом — с 683 тыс. чел. до 652,2 тыс. В основном стало меньше воспитателей — на 6,9%, при этом выросла численность логопедов (+10,2%), дефектологов (+15,3%), педагогов-психологов (+3,5%) и педагогов дополнительного образования (+3,7%).

В высшем образовании численность педагогических работников в целом за три года сократилась на 2,4% — в государственных и муниципальных вузах педагогов стало на 3,5% меньше, а в частных — на 14,6% больше, следует из результатов исследования.

В системе среднего профессионального образования число педагогических работников за три года несколько выросло — на 0,3% в государственных и муниципальных учреждениях и на 22,5% в частных организациях.