В московском районе Марьино автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, на которой находились пешеходы, сообщает столичное ГИБДД. По данным Госавтоинспекции, в результате пострадали пять человек.

Как сообщили в ГИБДД, инцидент произошел на Новочеркасском бульваре. Столичная прокуратура указывает, что за рулем врезавшейся в остановку «Нивы» находился 22-летний молодой человек. По предварительной информации, он не справился с управлением.

В разговоре с телеграм-каналом Shot водитель объяснил, что машина влетела в остановку, поскольку ее занесло после сильного снегопада.

«Водить очень переживает из-за случившегося», — отмечает Shot.

Прокуратура отмечает, что медики госпитализировали всех пострадавших. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД — устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пятеро россиян пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Анталья. Микроавтобус, в котором находились туристы, столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем. Одну из россиянок прооперировали, другие после получения медпомощи продолжили отдых. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.