Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в четверг, 30 ноября, единогласно и без обсуждений поддержали внесение поправок в федеральное законодательство о запрете на проведение абортов в частных клиниках. Об этом пишут местные издания NN.RU и NewsNN.

Если инициативу поддержит Госдума, то искусственно прерывать беременность можно будет только в госучреждениях.

Региональный Минздрав, который выступил автором инициативы, предлагал также сократить минимальные сроки прерывания беременности с 12 до 8 недель, но от такой идеи депутаты решили отказаться.

«Восемь недель — незначительный срок беременности. В этот срок беременность не может быть диагностирована у женщин с различными патологиями. Сокращение срока ограничивает женщину в консультациях с психологом, социальными работниками и юристами», — заявила председатель социального комитета Наталья Смотракова.

На заседании Заксобрания 30 ноября присутствовал 41 депутат (82% от общего числа), все они проголосовали за передачу законопроекта на федеральный уровень.

Депутаты могли обсудить инициативу, но не стали этого делать, подчеркивает NewsNN. Как отметил председатель Заксобрания Евгений Люлин, ни один член парламента не сообщил предварительно о планах выступить. В результате сразу началось голосование.

Кроме того, депутаты в первом чтении проголосовали за новый региональный закон «О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности», который вводит понятие склонения к абортам и административное наказание за это.

Согласно закону, женщина сможет сделать аборт только после демонстрации УЗИ с сердцебиением плода, консультации с психологом, при необходимости — еще и с юристом, социальным работником и священником, отмечает NN.RU.

В конце октября в Госдуме предложили ввести в законодательство норму, согласно которой проводить аборты следует при согласии не только матери, но и отца, если брак зарегистрирован (если речь идет о несовершеннолетней беременной — при согласии одного из родителей).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее в ноябре поддержал инициативу нескольких регионов России о запрете склонения женщин к аборту, призвав утвердить ее на федеральном уровне. По его словам, «население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки»: если научиться отговаривать женщин от аборта, то «сразу статистика пойдет вверх».