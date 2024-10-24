В нижегородской школе № 126 семиклассникам показали отрывок из фильма «Громкое дело. Влияние музыки» о влиянии ЛГБТ*, в котором были кадры с полуголыми женщинами и целующимися мужчинами. Об этом сообщают «Осторожно, новости». В департаменте образования города сообщили RTVI, что «фильм сравнивает высокоморальную советскую эстраду и то, что могут транслировать в средствах массовой информации сейчас».

В ведомстве уточнили, что учительница показала на уроке документальный фильм о «негативном влиянии» культуры стран Запада на «некоторых российских артистов».

«В фильме приводятся примеры отрицательного поведения на сцене и в жизни представителей современной эстрады, и в качестве положительного примера показывает таких артистов, как Леонид Утесов, Мария Мордасова, Муслим Магомаев. Этот фильм сравнивает высокоморальную советскую эстраду и то, что могут транслировать в средствах массовой информации сейчас», — заявили в департаменте.

Кроме того, с учителями школы было «проведено оперативное совещание по вопросам соблюдения педагогическими работниками должностных инструкций и выполнения рабочих программ».

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», на уроке был показан документальный фильм 2007 года «Громкое дело. Влияние музыки», в котором были представлены кадры с целующимися мужчинами, человеком в образе дьявола и практически обнаженными девушками.

Телеграм-канал «ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область» пишет, что педагог «включил семиклассникам ролик с голыми женщинами и мужчинами под предлогом того, что они уже взрослые». При этом родители школьников «утверждают, что дети были смущены и не желали смотреть это видео», уточнил канал.

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России