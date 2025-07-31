Глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей и гостей региона отнестись к отключению мобильного интернета в регионе из-за атак БПЛА как к своего рода цифровому детоксу.

Как передает портал «Нижний сейчас», губернатор во время выступления с отчетом перед региональным заксобранием заявил, что «2025 год проходит по-разному, тяжело, если говорить прямо».

Он напомнил о санкциях против России и непрекращающихся атаках беспилотников.

«Хотелось бы обратиться к гостям нашего города, к туристам — отнестись к этому с пониманием. Воспринимайте это как оздоровительную процедуру, детокс такой», — сказал губернатор во время выступления с отчетом перед региональным заксобранием.

Никитин уточнил, что проблемы с работой мобильного интернета «волнуют всех граждан». Он добавил, что члены правительства Нижегородской области тоже «сталкиваются с дискомфортом в этой сфере».

Губернатор также рассказал, что 31 июля региональные власти обсуждали с Центробанком, как обеспечить торговые точки проводным интернетом для работы касс. На встрече также поднимался вопрос о необходимости создания доступного Wi-Fi в залах магазинов.

По его словам, расширение сети бесплатных точек Wi-Fi — это «абсолютно необходимая мера»: «Никто ведь не хочет успешных атак на промышленные объекты». Он добавил, что вопрос безопасности сейчас стоит остро.

29 июля глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил, что проблемы с работой интернета сейчас — это «необходимая мера, поскольку есть объекты критической инфраструктуры, вывод из строя которых может иметь серьёзные последствия». Он добавил, что нужно «воспринимать временные ограничения как необходимость», а также носить с собой наличные на случай, если терминалы на кассах работать не будут.