В Вероне на севере Италии турист сломал экспонат музея в виде стула, покрытого кристаллами Swarovski, присев на на него ради эффектного фото. Он и женщина, делавшая снимки, поспешили скрыться, но их запечатлела камера наблюдения. Музей распространил эти кадры в соцсетях, обвинив пару в «легкомысленном и неуважительном поведении».

Курьез случился во дворце Маффеи. Сломанным оказался стул «Ван Гог» работы современного итальянского мастера Николы Боллы, который вдохновлялся картиной нидерландского художника Винсента Ван Гога «Спальня в Арле». По данным The Express Tribune, экспонат стоит $50 тыс.

Как сообщил музей, туристы специально дождались, пока смотритель выйдет из комнаты, чтобы сфотографировать, как они по очереди «садятся» на этот стул. Но если женщина только сделала вид, то мужчина после первой пробной попытки решил сесть на него по-настоящему и чуть не рухнул, когда ножки под ним сразу подломились.

Администрация музея пояснила, что решила не ограничиваться сообщением об инциденте, но и обнародовать запись камеры наблюдения, которая зафиксировала «безответственный поступок» и бегство виновных.

«Мы хотим, чтобы этот эпизод послужил для повышения осведомленности: искусством надо жить и восхищаться, но прежде всего, уважать его. Всегда», — заявили во дворце Маффеи.

В следующем посте в соцсетях музей назвал произошедшее одним из воплотившихся в жизнь «ночных кошмаров» и рассказал, что в течение нескольких дней после этого специалисты не знали, удастся ли восстановить экспонат, представляющий собой «очень хрупкую работу» с использованием сотен кристаллов Swarovski. В итоге реставраторы сумели вернуть стулу «Ван Гог» прежний вид.

Во дворце поблагодарили реставраторов за «ценную работу», а также полицию и отдел безопасности музея. В сообщении не сказано, применены ли какие-либо меры к туристам, сломавшим экспонат.

«И особая благодарность всем вам, кто каждый день проходит по залам музея с заботой, вниманием и удивлением. Потому что искусство — это не просто то, что можно увидеть. Его нужно любить. Его нужно защищать», — заключили во дворце Маффеи.